«Παζάρι» για 40 Eurofighter και 300 πυραύλους Meteor διεξάγει η Άγκυρα. Η Γαλλία πούλησε στην Ελλάδα πυραύλους Meteor, και όπως αποκαλύπτεται τώρα ενδέχεται να πουλήσει και στην Τουρκία, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση της Αθήνας.

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε την Τετάρτη τη Γαλλίδα πρέσβη Λοράνς Αουέρ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να ζητήσει επίσημη ενημέρωση, αλλά και να τονίσει την αντίθεση της Αθήνας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς όπως ανέφερε, δεν συνάδει με τις άριστες έως τώρα σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Τους πυραύλους Meteor αγόρασε η Ελλάδα μαζί με τα 24 μαχητικά Rafale, κάτι που της δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΕΤΕOR

Φορέας: 24 Rafale

100 χλμ. βεληνεκές

60 χλμ. Ζώνη Μηδενικής Διαφυγής

Ζώνη Μηδενικής Διαφυγής σημαίνει ότι μπορεί να «κλειδώνει» ολόκληρες περιοχές όπου δεν πετάει ούτε κουνούπι, καθώς ό,τι πετάει καταρρίπτεται.

ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

Τουλάχιστον 300 Meteor για 40 Eurofighter τα οποία η Άγκυρα θέλει να αγοράσει από το Λονδίνο.

Κόστος για τα Eurofighter 10 δισεκατομμύρια ευρώ

Έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το Παρίσι, αλλά η Τουρκία φέρεται να ασκεί εντονότατες πιέσεις, και μέσω της Βρετανίας, για να δοθεί το «πράσινο φως», καθώς η Γαλλία είναι μια από τις κατασκευάστριες χώρες του πυραύλου Meteor και απομένει να δώσει την έγκριση για να πουληθούν οι πύραυλοι, που είναι η προϋπόθεση που θέτει η Τουρκία προκειμένου να αγοράσει τα 40 Eurofighter έναντι του ποσού των 10 δισ. ευρώ.



Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πώλησης των γαλλικών πυραύλων στην Τουρκία στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν έχει καμία τέτοια πληροφορία. «Ο υπουργός Άμυνας μπορεί να το έκανε προληπτικά. Μπορεί να εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Τουρκία. Δεν μου έχει κοινοποιηθεί καμία τέτοια απόφαση».

Τι αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ενημέρωση από την πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Laurence Auer, σχετικά με τις πληροφορίες για την πώληση πυραύλων Meteor στην Τουρκία από consortium στο οποίο συμμετέχει η Γαλλία, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι «εξέφρασα στην Πρέσβη της Γαλλίας την έντονη αντίθεση της Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο δεν συνάδει με τις μέχρι τώρα άριστες στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών».

