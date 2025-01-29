Φάμελλος: Ένας ανεπαρκής πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι παραπλάνησε την ελληνική κοινωνία

«Ένας ανεπαρκής πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι παραπλάνησε την ελληνική κοινωνία για την πιθανότητα μεταφοράς εύφλεκτων υλικών στην εμπορική αμαξοστοιχία, που πιθανώς να στοίχισε τη ζωή δεκάδων συμπολιτών μας στα Τέμπη». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ένας ανεπαρκής πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι παραπλάνησε την ελληνική κοινωνία για την πιθανότητα μεταφοράς εύφλεκτων υλικών στην εμπορική αμαξοστοιχία, που πιθανώς να στοίχισε τη ζωή δεκάδων συμπολιτών μας στα Τέμπη

Παραδέχτηκε επίσης το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος. Με πρόσχημα τον δήθεν «καλό σκοπό», ομολόγησε την καταστροφή πειστηρίων εγκλήματος.

Παραδέχτηκε και την εξεταστική της συγκάλυψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε ζητήσει να έρθει στη Βουλή εκπρόσωπος των μηχανοδηγών, ο πρόεδρος της επιτροπής τηλεδιοίκησης, ο προηγούμενος πρόεδρος του ΟΣΕ και ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όμως τότε η ΝΔ το αρνήθηκε.

Να αφήσει τα μισόλογα και να δεσμευτεί ότι θα επιτρέψει στη Δικαιοσύνη να κρίνει τα πολιτικά πρόσωπα, που θα εμπλέκονται στη δικογραφία. Και δεν θα τους ξεπλύνει με μια προανακριτική που θα εκτονώσει την ένταση και δεν θα παραπέμψει κανέναν στον φυσικό δικαστή. Ακόμα θυμόμαστε τα χειροκροτήματα στον κ. Καραμανλή.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε καμία κουβέντα για τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, η οποία ζήτησε κατ΄ ουσίαν προανακριτική για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, την οποία η κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει.

Δεν είπε καμία κουβέντα για το γεγονός ότι δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή με μεγάλες ταχύτητες για πολλά χιλιόμετρα. Ούτε για τον έλεγχο της χώρας από την ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αποδείχτηκε αμετανόητος, ανεπαρκής, φοβισμένος και ηττημένος. Επιχείρησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, βλέποντας τη λαϊκή κατακραυγή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει στην πρότασή του για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή των πολιτικών αρχηγών. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να έρθει και να απολογηθεί στον ελληνικό λαό που ζητά οξυγόνο και στη συνέχεια να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σέρβου ομολόγου του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.