Κρίσιμη η «μάχη» του Δήμου της Αθήνας για όλα τα κόμματα - Οι στοχεύσεις των υποψηφίων Πολιτική 07:33, 21.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στα κόμματα έχουν πάρει χαρτί και μολύβι και σημειώνουν τι πέτυχαν στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές πριν από πέντε χρόνια, αλλά και το «σκορ» στους μεγάλους δήμους τον περασμένο Ιούνιο