Το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο μια στρατιωτική συμμαχία, είναι μια συμμαχία αξιών και αρχών, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη δήλωσή στο περιθώριο της Συνόδου των αρμόδιων υπουργών της βορειοατλαντικής συμμαχίας επισημαίνοντας ότι «σ' αυτό το πλαίσιο το πιο σημαντικό είναι η τήρηση των συνθηκών, η τήρηση του διεθνούς δικαίου στις διακρατικές σχέσεις». Ο Νίκος Δένδιας, είχε επίσης σύντομη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ειδικότερα, ο υπουργός εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Έχουμε σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες την Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ, την προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσινγκτον, τον επόμενο μήνα. Συζητήσαμε, όπως πάντα, για την ενδυνάμωση, για την εμβάθυνση του ΝΑΤΟ. Για την Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμίζουμε πάντα ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο μια στρατιωτική συμμαχία, είναι μια συμμαχία αξιών και αρχών. Και σ' αυτό το πλαίσιο το πιο σημαντικό είναι η τήρηση των συνθηκών, η τήρηση του διεθνούς δικαίου στις διακρατικές σχέσεις.

Από εκεί και πέρα είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για τις προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, αναφέρθηκα στη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας, της νέας προσπάθειας για να μπει η καινοτομία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και επίσης είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στην πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Πολωνού πρωθυπουργού Τουσκ για τη δημιουργία του θόλου αντιαεροπορικής προστασίας πάνω από την Ευρώπη. Επίσης, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας είχα μια σύντομη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό μου».

