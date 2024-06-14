«Ο ανασχηματισμός παρωδία του κ. Μητσοτάκη είναι τρανή απόδειξη ότι δεν πήρε κανένα μήνυμα από την κάλπη των ευρωεκλογών. Ο ριζικός ανασχηματισμός για τον οποίο μας προϊδεάζε, εξελίχθηκε σε μουσικές καρέκλες», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ο κ. Μητσοτάκης με αυτόν τον ανασχηματισμό αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να ελέγξει ούτε την κυβέρνησή του, ούτε το κόμμα του. Πέντε χρόνια τώρα τα ίδια πρόσωπα εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές αλλάζοντας κάποιοι απλά θέσεις», υπογραμμίζει και καταλήγει:

«Οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την κυβέρνηση της ακρίβειας, των καρτέλ και των συμφερόντων. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται μια νέα εναλλακτική πρόταση. Αριστερή και προοδευτική. Ένα ισχυρό αντίβαρο κυβερνητικής προοπτικής απέναντι στην κυβέρνηση της Ν.Δ. που πλέον εξαντλεί τον πολιτικό χρόνο και το πολιτικό της προσωπικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.