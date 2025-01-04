ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα περιστατικό σήμερα στο ΜΕΤΡΟ - Να στηρίξει τα μέσα σταθερής τροχιάς η κυβέρνηση

Για «άλλο ένα περιστατικό σήμερα στο ΜΕΤΡΟ», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας έκκληση «να στηρίξει τα μέσα σταθερής τροχιάς η κυβέρνηση».

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το τελευταίο διάστημα, τα περιστατικά δυσλειτουργίας στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αττικής έχουν πληθύνει ανησυχητικά. Ένα ακόμα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (4/1) στη Γραμμή 3 του Μετρό, στον σταθμό Μοναστηράκι, όπου ο συρμός παρέμεινε για αρκετά λεπτά ακινητοποιημένος κι εντέλει εκκενώθηκε, με αποτέλεσμα τον έντονο συνωστισμό στις πλατφόρμες αποβίβασης - επιβίβασης.

Υπενθυμίζουμε πως μόνο τις μέρες των εορτών, εκτός από το παραπάνω περιστατικό, έχουν συμβεί και τα εξής:

Στις 30 Δεκεμβρίου 2024, συρμός της Γραμμής 1 του μετρό της Αθήνας έβγαζε καπνούς στον σταθμό του Μοσχάτου.

Την 1η Ιανουαρίου 2025 άνοιξαν εν κινήσει όλες οι πόρτες συρμού στη Γραμμή 1 του μετρό στη διαδρομή μεταξύ των σταθμών Άνω Πατήσια – Περισσός.

Στις 3 Ιανουαρίου 2025 αποσύρθηκε ακόμα ένας συρμός από τη Γραμμή 1, καθώς δεν έκλεινε με ασφάλεια μια από τις πόρτες του.

Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες, εκ των οποίων κάποιες ήταν και εξαιρετικά επικίνδυνες για τους επιβαίνοντες, είναι ενδεικτικές της αδιαφορίας της κυβέρνησης για τα Μέσα Μεταφοράς και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αγνοούν επιδεικτικά τις καταγγελίες των σωματείων του κλάδου, που κάνουν λόγο για απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό, έλλειψη προσωπικού και ανταλλακτικών.

Σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δυσλειτουργίες του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο εγκαινίασε με τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς ο κ. Μητσοτάκης, τον περασμένο Οκτώβρη. Λίγες μέρες μετά, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα σε τούνελ και να εξέλθουν από καπάκι αποχέτευσης, λόγω βλάβης σε συρμό (14/12).

Η τακτική της κυβέρνησης εντείνει το κλίμα ανησυχίας και οδηγεί τις δημόσιες συγκοινωνίες στην απαξίωση, τη στιγμή που τα κυκλοφοριακά προβλήματα εντείνονται καθημερινά. Η άμεση ενίσχυση των δημόσιων μέσων μεταφοράς με το απαραίτητο προσωπικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές, θα έπρεπε να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, οι νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του κ. Μητσοτάκη οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

