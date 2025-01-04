Έκθεση Γκουτέρες για Κυπριακό: Έγιναν θετικά βήματα

Παρά την απουσία κοινού εδάφους μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρει ο Γεν. Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έκθεση των Καλών Υπηρεσιών, που καλύπτει τις εξελίξεις από τις 13 Ιουνίου 2024 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2024, οι ηγέτες των δύο πλευρών στο δείπνο της 15ης Οκτωβρίου 2024 συμφώνησαν σε θετικά βήματα. Τονίζεται η ανάγκη γεφύρωσης των διαφορών και ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διασφαλίσουν ότι οι επόμενες συναντήσεις θα είναι ανοικτές και εποικοδομητικές και ζητεί την επίτευξη συμφωνίας για τα σημεία διέλευσης ως ένδειξη πολιτικής βούλησης.

Σε ό,τι αφορά τα Βαρώσια, ο κ. Γκουτέρες επανέλαβε ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει αμετάβλητη και κάλεσε για πλήρη συμμόρφωση με τα Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992).

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε τη δέσμευση του να διατηρήσει τον διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη και τις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο) υπογραμμίζοντας ότι η υποστήριξη -διεθνώς, αλλά και εντός Κύπρου-είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας διαρκούς λύσης.

Ενθαρρύνεται η διεξαγωγή μιας συζήτησης με τις εγγυήτριες δυνάμεις για να εξεταστούν τα επόμενα βήματα, καθώς υπάρχει ελπίδα για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Επιπλέον, οι ενεργές τεχνικές επιτροπές, αν και λειτουργούν, εμποδίζονται από την έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης, αναφέρει ο Γεν. Γραμματέας και επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη από τους ηγέτες. "Η συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ στις επιτροπές αυτές είναι αξιέπαινη", αναφέρει.

Αναλυτικότερα:

Στηριζόμενος στο έργο της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας 'Ανχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, η οποία ολοκλήρωσε την αποστολή της τον Ιούλιο του 2024, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι όλο αυτό το διάστημα συνεργάστηκε με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο). Σε συνέχεια των συζητήσεων, ο Γενικός Γραμματέας προσκάλεσε τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ σε άτυπο δείπνο στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν στο εγγύς μέλλον μια διευρυμένη άτυπη συνάντηση υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα και να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης στο νησί.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, "η άτυπη συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου δημιούργησε ελπίδες στις δύο κοινότητες για πρόοδο προς την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Οι συζητήσεις για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης χαιρετίστηκαν και από τις δύο κοινότητες και προκάλεσαν δημόσιες συζητήσεις για το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας".

Σύμφωνα με την έκθεση "οι σχέσεις μεταξύ των εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας βελτιώθηκαν, με τακτικές συναντήσεις σε ηγετικό επίπεδο που επιβεβαίωσαν τη δέσμευση για σύσφιξη των σχέσεων, γεγονός που θεωρείται θετικό για τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού".

Οι συναντήσεις των πολιτικών κομμάτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας, συνεχίστηκαν κατά την περίοδο αυτή, με τη συμμετοχή 15 κομμάτων από όλο το νησί. Τα κόμματα τόνισαν την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, αναγνωρίζοντας τη μη ικανοποιητική υφιστάμενη κατάσταση.

Η Θρησκευτική Πρωτοβουλία για την Ειρήνη στην Κύπρο, αναφέρει η έκθεση, που γίνεται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας, συνέχισε να προάγει τη συνεργασία μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων ηγετών.

"Η UNFICYP διευκόλυνε δύο προσκυνήματα στο Τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.150 προσκυνητών" τονίζεται.

Όπως αναφέρεται, η δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών αυξήθηκε, ιδιαίτερα μεταξύ ομάδων που υποστηρίζουν την επανένωση και το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, παρά τη συνεχιζόμενη δυσπιστία για την πιθανότητα επίτευξης λύσης.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι "στις 10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση στη Λευκωσία κατά τη δεξίωση λήξης του έτους που διοργάνωσε ο Αναπληρωτής Ειδικός Σύμβουλος".

Ο Γεν. Γραμματέας επισημαίνει ότι η αποστολή Καλών Υπηρεσιών προώθησε τις επαφές, τη συνεργασία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο νησί. Ο Αναπληρωτής Ειδικός Σύμβουλος Κόλιν Στιούαρτ πραγματοποίησε 54 συναντήσεις με ηγέτες, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς εταίρους.

Συνέχιση διαλόγου:

Ο διάλογος συνεχίστηκε μέσω τακτικών συναντήσεων του Αναπληρωτή Ειδικού Συμβούλου με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών και μέσω συνεδριάσεων των τεχνικών επιτροπών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η υγεία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά περίπου 100 συναντήσεις των 12 τεχνικών επιτροπών κατά την περίοδο αυτή, με ορισμένες, όπως οι Επιτροπές Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Κρίσεων, να παραμένουν ιδιαίτερα δραστήριες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι υλοποιήθηκαν έργα όπως η αποκατάσταση ιστορικών χώρων -π.χ. το τέμενος Εβδήμ και η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου- και η Τεχνική Επιτροπή για τα Σημεία Διέλευσης ολοκλήρωσε τις συζητήσεις για την επέκταση του σημείου Αγίου Δομετίου/Μετεχάν, με την έναρξη των έργων να προγραμματίζεται για το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση του Γεν. Γραμματέα παρέχει ενημέρωση για τις δραστηριότητες της αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Ειδικού Συμβούλου στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ.

Πηγή: skai.gr

