Με ένα βίντεο στο TikTok η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ρωτάει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί επέλεξε στο κυριακάτικο μήνυμά του, να μην αναφερθεί στη Γάζα.



Η κυρία Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει ανοιχτά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, καταλογίζοντας βαρύτατες ευθύνες στην ισραηλινή κυβέρνηση για τα εγκλήματα κατά αμάχων και την παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας.



Στρέφεται μετωπικά κατά του κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας: «Ποιος σας πληρώνει για να μην λέτε ούτε μια λέξη για τα παιδιά της Παλαιστίνης;» και καταλήγει: «Οι πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν ξεσηκωθεί για ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».



«Είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Και είστε απέναντι» τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπενθυμίζεται πως με κοινή τους δήλωση οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθέριας και της Νέας Αριστεράς ζήτησαν από την κυβέρνηση να τερματιστεί η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

