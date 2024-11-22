Κωνσταντοπούλου: «Η διαδικασία του Συνηγόρου του Πολίτη θα συμβάλει για να φωτιστεί η αλήθεια»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, επισκέφθηκαν τον Συνήγορο του Πολίτη για τη συνέχιση της θεσμικής διαδικασίας ελέγχου των γεγονότων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που έγιναν σε βάρος Εποχικών Πυροσβεστών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στις 31 Οκτωβρίου.



«Η διαδικασία του Συνηγόρου του Πολίτη θα συμβάλει αποτελεσματικά στο να φωτιστεί γιατί ασκήθηκε τέτοια ακραία βία, ποιος έδωσε τις εντολές και ποιοι καλύπτουν τέτοιες επιθέσεις», είπε η Ζωή.



«Είμαι και θα είμαι στο πλευρό τους και με την ιδιότητα της δικηγόρου τους. Την προσπάθεια αυτή να φωτιστεί η αλήθεια και να δικαιωθούν οι Εποχικοί Πυροσβέστες σε όλα τους τα αιτήματα, θα τη στηρίξω μέχρι τέλους», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

