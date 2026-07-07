Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της τεράστιας επιστροφής του Δημήτρη Διαμαντίδη στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και ο Ίζαακ Μπόνγκα, που θα δυναμώσει ακόμα πιο πολύ το ρόστερ της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γερμανός διεθνής με την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως νέο μέλος των «πράσινων» και ανέφερε:

«Πολλά διαφορετικά πράγματα με έκαναν να διαλέξω τον Παναθηναϊκό. Είχα επιλογές, αλλά με την ιστορία του Παναθηναϊκού, έγινε δύσκολο ν’ απαρνηθώ την ευκαιρία.

Είναι υπέροχο που θα παίζω μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς, έχω υπάρξει σε ομάδες με τρομερή υποστήριξη, αλλά είναι υπέροχο που θα βιώσω και την ατμόσφαιρα των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με έμαθε τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Είναι τρομερό που θα είμαστε μαζί και σε νέα ομάδα. Ο μεγάλος στόχος είναι πλέον η Euroleague».

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