Οργή Οζέλ κατά Τραμπ: Ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος που δεν τίμησε τον Ατατούρκ

Ο πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα είναι ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Τουρκία χωρίς να αποτίσει φόρο τιμής στο μαυσωλείο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Όπως ανέφερε, όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι που επισκέφθηκαν την Τουρκία από την εποχή του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, το 1959, είχαν μεταβεί στο Ανίτκαμπιρ για να τιμήσουν τον Ατατούρκ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί εμβληματική μορφή για τη χώρα.

Αναφερόμενος στην υποδοχή του Τραμπ, ο Οζέλ δήλωσε ότι τον Αμερικανό πρόεδρο θα έπρεπε να τον υποδεχθούν παιδιά «κρατώντας φωτογραφίες των 165 κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο Ιράν», αναφερόμενος στην αεροπορική επιδρομή σε σχολείο κατά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο Οζέλ απομακρύνθηκε από την ηγεσία του CHP με δικαστική απόφαση τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι η απόφαση είχε πολιτικά κίνητρα και εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν ως τον de facto ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται ότι ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, δεν επισκέφθηκε την Τουρκία ως πρόεδρος, ωστόσο ως αντιπρόεδρος είχε καταθέσει στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ το 2011.



Πηγή: skai.gr

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