«Είναι μια πολύ απαιτητική περίοδος, με πολλά ταξίδια και πολλές συναντήσεις, αλλά βλέπω χαμόγελα πλέον στην κομματική βάση μας» επεσήμανε ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος λίγα μόλις 24ωρα πριν την εσωκομματική κάλπη για την προεδρία του κόμματος.

Όπως είπε «χθες υπήρχε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, γιατί θεωρώ πως οι αποχωρήσεις της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου συνδέθηκαν και σχεδιάστηκαν μετά το ντιμπέιτ, το οποίο δημιούργησε ένα ερώτημα αν επιστρέφει η σοβαρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θεωρώ πολύ προβληματική αυτή την εξέλιξη και είναι πολύ αρνητικό το ότι η πλευρά του έκπτωτου προέδρου χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, για να πλήξει και τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βγάζει έτσι ένα συμπέρασμα πως όχι μόνο δεν αγάπησε ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήθελε να αλλοιώσει ή να αλλάξει ή να καταργήσει αυτήν την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Στην Αριστερά έχουμε μια αντίληψη να στηρίζουμε το κόμμα»

Για τις αιτιάσεις ότι και ο ίδιος ήταν από εκείνους που έδειξαν στήριξη στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία, ο κ. Φάμελλος διευκρίνισε ότι «εμείς έχουμε μια αντίληψη στην Αριστερά να στηρίζουμε το κόμμα».

«Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν πήρα θέση για κανέναν υποψήφιο. Και ως πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας το όφειλα, αλλά και πρακτικά σας το λέω να το ξέρετε. Με το που ήρθε την πρώτη μέρα, ξεκαθάρισα ότι σέβομαι το κόμμα και τις διαδικασίες του και σέβομαι και τη δημοκρατική εκλογή. Ωστόσο, δημιουργεί ερωτηματικά η εκλογή του, γιατί ένας άνθρωπος που ήρθε πρωτοεμφανιζόμενος δημιούργησε ένα τέτοιο ρεύμα κι ένα αίτημα "άλλαξέ τα όλα", χωρίς όμως να ξέρει ακριβώς τι είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Διαφώνησα μαζί του πέρσι στο Συνέδριο με την αντίληψη "βρείτε μου αντίπαλο και πάμε". Αντίθετα, χρειαζόμαστε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έχει και τα ελλείμματα που οδήγησαν στα φαινόμενα των τελευταίων χρόνων».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ προσέθεσε πως στην Ελλάδα χρειάζονται κόμματα με προοδευτική αφετηρία, που δεν έχουν υπηρετήσει πολιτικές λιτότητας και είναι αδέσμευτα. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο τέτοιο κόμμα. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε ο μόνος αντίπαλος της εξουσίας».

