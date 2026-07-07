Ταγιάνι: «Στη Ρώμη ο επόμενος γύρος συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου»

Η Ρώμη θα αποτελέσει το επόμενο διπλωματικό πεδίο των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επιβεβαίωσε ότι ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στην ιταλική πρωτεύουσα. Η επιβεβαίωση ήρθε μία ημέρα μετά το σχετικό δημοσίευμα του ANSA, το οποίο επικαλούνταν πληροφορίες από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ταγιάνι χαρακτήρισε τη Ρώμη «σταυροδρόμι ειρήνης και διαλόγου», τονίζοντας ότι η απόφαση να φιλοξενηθούν οι συνομιλίες αποτελεί αποτέλεσμα της εντατικής διπλωματικής δράσης της ιταλικής κυβέρνησης.

Roma crocevia di pace e del dialogo.

Accogliamo con grande favore l’annuncio che la prossima tornata dei colloqui tra Israele e Libano, facilitati dagli Stati Uniti, si terrà a Roma.

Lo scorso aprile avevo comunicato ai Governi libanese ed israeliano la disponibilità… pic.twitter.com/f3oTLQsv4r — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 7, 2026

«Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη. Από τον περασμένο Απρίλιο είχα ενημερώσει τις κυβερνήσεις των δύο χωρών για τη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να συμβάλει στον διάλογο και να φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια επιλογή που αντανακλά «τον αξιόπιστο ρόλο της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή».

Έκτος γύρος συνομιλιών σε επίπεδο πρεσβευτών

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως συνέβη και στους προηγούμενους γύρους επαφών. Πρόκειται για τον έκτο γύρο συνομιλιών από την άνοιξη, στο πλαίσιο της αμερικανικής πρωτοβουλίας αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να μην έχουν διπλωματικές σχέσεις και παραμένουν τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση.

Την ημερομηνία των συνομιλιών είχε αποκαλύψει αρχικά ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ, μιλώντας στο Council on Foreign Relations στην Ουάσιγκτον. Η ισραηλινή πρεσβεία επιβεβαίωσε στη συνέχεια τις πληροφορίες προς το ANSA.

Στο επίκεντρο εκεχειρία, σύνορα και Χεζμπολάχ

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην εφαρμογή του πλαισίου συμφωνίας που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, το οποίο αποσκοπεί στη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας και στη δημιουργία συνθηκών για μια πιο μόνιμη διευθέτηση της κρίσης.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα συζητηθούν βρίσκονται η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, η ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων, η σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από συγκεκριμένες περιοχές, η ενίσχυση της παρουσίας του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο, καθώς και η διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα σημεία των διαπραγματεύσεων.



Συνάντηση Αούν - Τραμπ μετά τις συνομιλίες

Ο Γιεχιέλ Λέιτερ γνωστοποίησε επίσης ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον στις 21 Ιουλίου, όπου προγραμματίζεται συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια της αμερικανικής διαμεσολάβησης και την προώθηση του πλαισίου ασφαλείας στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

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