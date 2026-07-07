Συμπλοκή τριών ανδρών στην Κουλούρα Ημαθίας - Νεκρός ο ένας από μαχαίρι

Μία συμπλοκή τριών ανδρών είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός στην Κουλούρα Ημαθίας, το απόγευμα της 7ης Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος Ρομά είχε έντονο διαπληκτισμό με άλλους δύο Ρομά, μία αντιπαράθεση που ξεκίνησε με ύβρεις, συνεχίστηκε με γροθιές και κατέληξε στο μαχαίρωμα ενός 32χρονου, ο οποίος λίγο αργότερα κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο τρίτος, ο 62χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.