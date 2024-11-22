Στ. Κασσελάκης: «Αύριο γεννιέται το πιο συμμετοχικό κόμμα που έγινε ποτέ στη χώρα μας» - Τα 15 προτεινόμενα ονόματα που μπορούν να ψηφίσουν τα μέλη

«Αύριο γεννιέται το πιο συμμετοχικό κόμμα που έγινε ποτέ στη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν ως απόψε το βράδυ για το όνομα του νέου κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κασσελάκης θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

«Αύριο Σάββατο, είναι μία σημαντική μέρα για όλους εσάς που φτιάξατε το δικό μας κίνημα, και για εμένα προσωπικά.

Σας προσκαλώ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 το μεσημέρι.

Θα σας παρουσιάσουμε την Ιδρυτική μας Διακήρυξη.

Θα είστε οι πρώτοι που μπορείτε να τη συνυπογράψετε επιτόπου.

Και φυσικά θα μοιραστούμε δημόσια το όνομα του νέου κόμματος, που επιλέγετε εσείς ως απόψε το βράδυ στο www.todikomaskinima.gr

Αύριο γεννιέται το πιο συμμετοχικό κόμμα που έγινε ποτέ στη χώρα μας.

Γιατί η Δημοκρατία έχει πάντα τη λύση».

Αναλυτικά τα 15 προτεινόμενα ονόματα:

Άλμα Δημοκρατίας Αύριο Δημοκρατικό κόμμα Δύναμη Δημοκρατίας Ελληνικό όνειρο Εμείς Κίνημα Κίνημα Δημοκρατίας Μπορούμε Μπροστά Ορίζοντας Προοδευτικό κίνημα Προοδευτικοί πολίτες Πρόοδος Συγχρονη Αριστερά

Πηγή: skai.gr

