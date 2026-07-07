Κατάρ: Η Ντόχα καταδικάζει την «απαράδεκτη επίθεση» στο δεξαμενόπλοιο Al Rekayyat, κατηγορώντας το Ιράν

Το Κατάρ καταδίκασε σήμερα την επίθεση στο καταριανό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου Al Rekayyat, με την Ντόχα να κατηγορεί το Ιράν για την επίθεση.

Πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι Al Rekayyat υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από βλήμα ενώ έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ, και υπάρχει κίνδυνος το πλοίο να εκραγεί, καθώς το μηχανοστάσιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

«Η στοχοθέτηση του καταριανού πλοίου μεταφοράς LNG Al-Rakayyat κοντά στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί μια απαράδεκτη επίθεση», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ αλ Ανσάρι. Η Ντόχα «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτήν την επίθεση και για όλες τις ζημιές και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν», πρόσθεσε.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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