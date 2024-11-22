Μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υποψηφίου προέδρου του κόμματος Παύλου Πολάκη, κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή η ανεξάρτητη βουλευτής Αθήνα Λινού.

Η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε μέσω του δικηγόρου της, Χρήστο Μυλωνόπουλο η κυρία Λινού αφορά για τα όσα έχει ισχυριστεί ο βουλευτής για την εταιρεία της Prolepsis.

Η μήνυση της κυρίας Λινού αριθμεί περισσότερες από 100 σελίδες, ενώ προσκόμισε 20 χαρτοκιβώτια με 50.000 έγγραφα που κατά την ανεξάρτητη βουλευτή αποδεικνύουν ότι η εταιρεία της που λειτουργεί επί 33 χρόνια ουδέποτε ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο.

Σε δηλώσεις της η ανεξάρτητη βουλευτής είπε μεταξύ άλλων για τον κ. Πολάκη: «Έφερα παραπάνω από 50.000 έγγραφα και την έκθεση μιας από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας που αποδεικνύουν ότι όλες οι πληροφορίες που δίνει επί μήνες τώρα είναι εντελώς ψευδείς, ανυπόστατες και ανήθικες».

Ερωτηθείσα επίσης η κυρία Λινού για τις εξελίξεις στο κόμμα μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Θ. Τζάκρη και Γ. Πούλου δεν απάντησε, ενώ σε ερώτηση για το τι σκοπεύει να κάνει η ίδια, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει και προς το παρόν είναι πολύ καλά ως ανεξάρτητη.

Πηγή: skai.gr

