Φωτιά στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης - Κινητοποιήθηκαν και 4 εναέρια

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης σήμερα 07 Ιουλίου 2026 περίπου στις 17:30.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία κινδύνου 3
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.
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