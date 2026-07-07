Φωτιά στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης - Κινητοποιήθηκαν και 4 εναέρια

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασικη έκταση στη Σκάλα Ερεσσού Μυτιλήνης σήμερα 07 Ιουλίου 2026 περίπου στις 17:30.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι στην κατηγορία κινδύνου 3

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Μυτιλήνης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.