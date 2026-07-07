Πλήγμα σε τάνκερ του Κατάρ στον Περσικό: Φωτιά στο μηχανοστάσιο και φόβοι για έκρηξη

Το τάνκερ του Κατάρ Al Rekayyat που είναι φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), βρίσκεται στο επίκεντρο νέου συναγερμού στη Μέση Ανατολή, μετά το πλήγμα που δέχθηκε ενώ διέπλεε την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, με πηγή που επικαλείται το Reuters να προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, καθώς το μηχανοστάσιο του πλοίου έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το πλοίο που είναι φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), εξέπεμψε σήμα κινδύνου ζητώντας βοήθεια, αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και στην αποτροπή μιας καταστροφικής εξέλιξης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Ωστόσο, η κατάσταση του πλοίου παραμένει κρίσιμη λόγω του φορτίου του, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο LNG μεταφέρει μεγάλες ποσότητες του εξαιρετικά εύφλεκτου φυσικού αερίου.

Πώς έγινε η επίθεση στο Στενό του Ορμούζ

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω νέας κλιμάκωσης στην περιοχή, καθώς δύο εμπορικά πλοία υπέστησαν ζημιές κοντά στο Στενό του Ορμούζ μετά από επιθέσεις με πυραύλους που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές και διεθνή δημοσιεύματα, αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Εκτός από το Al Rekayyat, ζημιές υπέστη και δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, το οποίο σύμφωνα με πηγές ενδέχεται να είναι το υπερδεξαμενόπλοιο Wedyan. Οι ακριβείς συνθήκες του δεύτερου περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα κοντά στις ακτές του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο.

Το Al Rekayyat, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι πλοίο που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία του Κατάρ Nakilat, έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως μεταφορείς LNG.

Η Τεχεράνη δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει πλήρη επίσημη εικόνα για το περιστατικό, ωστόσο ιρανικά μέσα έχουν υποστηρίξει ότι πλοία που χτυπήθηκαν δεν ακολούθησαν προειδοποιήσεις σχετικά με τη διέλευσή τους από συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πηγή: skai.gr

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