Το όνομα του νυν Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα πρότεινε το πρωί της Τετάρτης σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο κ. Τασούλας γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 17 Ιουλίου του 1959. Είναι παντρεμένος με τη Φανή Σταθοπούλου και έχει δύο παιδιά. Είναι δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργασθεί κατά την περίοδο 1988-89 σε Δικηγορική εταιρία του Λονδίνου ως υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου.

Υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του Ευαγγέλου Αβέρωφ, Επίτιμου Προέδρου της Ν.Δ. από το 1981 έως το 1990 και ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και γεωργίας (1989-1990).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Προωθήσεως Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.) από το 1990 έως το 1993. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κηφισιάς το 1990. Το 1994 εξελέγη Δήμαρχος Κηφισιάς. Στις Βουλευτικές εκλογές του 2000 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ιωαννίνων με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 2004, του 2007,του 2009 και του 2012 (Μάιος και Ιούνιος). Το 2006 ορίσθηκε, από τον πρωθυπουργό, Αναπλ. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2007 ορίσθηκε Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης. Το Φεβρουάριο του 2010 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Ιούνιο του 2013 ορίσθηκε, από τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στις εκλογές τις 7ης Ιουλίου του 2019 επανεξελέγη πρώτος στην περιφέρεια Ιωαννίνων.

Στις 18 Ιουλίου του 2019, εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συγκεντρώνοντας 283 ψήφους, τις περισσότερες δηλαδή που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ σε αντίστοιχη διαδικασία. Τον Μάιο του 2023 επανεξελέγη με 270 ψήφους Πρόεδρος της Βουλής, η οποία ωστόσο διαλύθηκε μέσα σε μια ημέρα. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023, εξελέγη για μια ακόμη φορά Πρόεδρος της Βουλής της νυν κοινοβουλευτικής περιόδου, με 249 ψήφους.

Πηγή: skai.gr

