Πώς σχολιάζει ο διεθνής Τύπος την επιλογή Τασούλα για ΠτΔ

Για επιλογή χωρίς ρίσκο κάνει λόγο το πρακτορείο Reuters, σχολιάζοντας την επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, το πρακτορείο Reuters σημειώνει:

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε την Τετάρτη τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα. Η πενταετής θητεία της προέδρου Κατερίνας Σακελλαροπούλου λήγει τον Μάρτιο και η κοινοβουλευτική ψηφοφορία για την εν πολλοίς συμβολική θέση αναμένεται στις 25 Ιανουαρίου. Για να εγκριθεί η πρόταση, ένας υποψήφιος χρειάζεται την υποστήριξη τουλάχιστον 151 βουλευτών στο κοινοβούλιο των 300 εδρών. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, έχει 156 έδρες, αλλά η πρόσφατη αποπομπή ενός πρώην πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική της ομάδα έχει αφήσει κάποιες αμφιβολίες για τη συνοχή της.

Το κόμμα έχει επίσης σημειώσει πτώση στα ποσοστά δημοτικότητας λόγω της κρίσης του κόστους ζωής και των μεταρρυθμίσεων που έχουν απομακρύνει ορισμένους από τους βασικούς συντηρητικούς ψηφοφόρους του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο Μητσοτάκης δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι επέλεξε τον 66χρονο, ο οποίος είναι δικηγόρος και νομοθέτης από το 2000 και διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού, λόγω της πολιτικής του εμπειρίας, της ευρείας αποδοχής και του «ενωτικού του πνεύματος». Ο Τασούλας δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η πρόταση αποτελεί ύψιστη τιμή.

Η επιλογή του θεωρείται από πολιτικούς αναλυτές ως μια χωρίς ρίσκο, συντηρητική κίνηση της κυβέρνησης που θέλει να εξασφαλίσει τη στήριξη όλων των παρατάξεων της Νέας Δημοκρατίας και να διατηρήσει την πλειοψηφία της. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αναμένεται να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει για τη θέση τη Λούκα Κατσέλη, πρώην υπουργό Οικονομικών που διετέλεσε διευθύντρια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ο κ. Μητσοτάκης τους προέτρεψε να εξετάσουν την επιλογή του. «Θα είναι μια επιλογή ενότητας και προοπτικής για την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ευχαριστώντας τη Σακελλαροπούλου, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της χώρας. «Προσπάθησα να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα», ανέφερε σε δήλωσή της η κ. Σακελλαροπούλου, ευχόμενη στον επόμενο Έλληνα πρόεδρο καλή επιτυχία.

Το πρακτορείο Bloomberg από τη μεριά του αναφέρει:

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τον Κωνσταντίνο Τασούλα, πρόεδρο της Βουλής, ως την επιλογή του για τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Τασούλας, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Έλληνα πρωθυπουργού, πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση της Βουλής προτού διοριστεί ΠτΔ.

Ο ρόλος του Προέδρου είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικός. Ο πρόεδρος μπορεί να διορίζει και να παύει τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, εκπροσωπεί το κράτος διεθνώς και είναι ο συμβολικός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Η θητεία του είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 156 μέλη, αλλά οι πρόεδροι συνήθως εγκρίνονται από περισσότερα του ενός κόμματα. Το σοσιαλιστικό κόμμα ΠΑΣΟΚ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα με 31 βουλευτές.».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.