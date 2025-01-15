Ο Κώστας Τασούλας είναι η πρόταση της κυβέρνησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης, επιβεβαιώνοντας τη φημολογία των τελευταίων ημερών σχετικά με το πρόσωπο που έχει επιλέξει για να διαδεχθεί την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του μιλώντας για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, δικαιολογώντας το ως εξής: «Η συζήτηση για ανανέωση της παραμονής του στο αξίωμα δεν θα άνοιγε, κάθε τόσο, τον χορό των αντιπαραθέσεων. Και ο θεσμός θα έμενε μακριά από τις κομματικές σκοπιμότητες».

«Πρόκειται για θέση που θα εισηγηθούμε στη Βουλή κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Εξηγώντας την επιλογή του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Έκρινα ότι κατά το επόμενο διάστημα και σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η πατρίδα χρειάζεται Πρόεδρο της Δημοκρατίας με μακρά διαδρομή στα κοινά και με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αφήνει θετικό αποτύπωμα στην Ιστορία της χώρας. Ως πρωθυπουργός και ως απλός πολίτης την τιμώ και θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς.

Αναφερόμενος στον Κώστα Τασούλα είπε ότι η «ευρεία αποδοχή του προκύπτει από το γεγονός ότι εξελέγη τρεις φορές Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την ισχυρότερη πλειοψηφία στη Μεταπολίτευση [...] ενώ το ενωτικό πνεύμα και οι συνθετικές του αρετές έχουν, νομίζω, αποδειχθεί και από τον άψογο, κατά γενική ομολογία, τρόπο με τον οποίο διηύθυνε, έως τώρα, τις εργασίες της Βουλής σε ένα πολύ δύσκολο κομματικό τοπίο».

Για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι την έχει ενημερώσει για την επιλογή του και πρόσθεσε: «Τίμησε την αποστολή της με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Κρατώντας πάντοτε ψηλά την εθνική αξιοπρέπεια, εισέφερε στον θεσμό ένα νέο, ανθρώπινο υπόδειγμα Προέδρου. Με προτάγματα πολιτισμού και επιστήμης, αλλά και αναπτύσσοντας μία ανεπιτήδευτη επικοινωνία με τους πολίτες».

Αποδεχόμενος την υποψηφιότητα ο Κώστας Τασούλας από τη Βουλή ανακοίνωσε ότι η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου.

Όλη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Μοιράζομαι σήμερα μαζί σας τις σκέψεις μου για τον κορυφαίο πολιτειακό θεσμό. Και, ταυτόχρονα, ανακοινώνω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το πρόσωπο που θα κληθεί να τον υπηρετήσει. Γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν, να κρίνουν επιχειρήματα και να γίνονται, έτσι, μέτοχοι σε όλες τις εξελίξεις της δημόσιας ζωής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να διαθέτει υψηλό κύρος, ευρύτερη αποδοχή και, ασφαλώς, εμπειρία, γνώση και έμπρακτο σεβασμό στους θεσμούς. Η ευρύτερη αποδοχή, ωστόσο, δεν σημαίνει αναγκαστικά κάποια πρόταση πέραν της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αντίθετα, σηματοδοτεί ένα πρόσωπο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, που θα έχει τη δυνατότητα να συνθέτει και να ενώνει.

Γιατί ο αρχηγός του κράτους μπορεί μεν να έχει περιορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες, όμως αποτελεί το σύμβολο του έθνους. Σε σχέση, συνεπώς, με την υψηλή του αποστολή, η πολιτική του αφετηρία έχει μικρότερη σημασία. Από την άλλη πλευρά, ούτε η διαφορετική προέλευση Προέδρου και Πρωθυπουργού εγγυάται την πολιτειακή ισορροπία, ούτε η πολιτική τους σύμπτωση δημιουργεί εξ ορισμού θεσμικό κίνδυνο. Το Σύνταγμά μας παρέχει όλες τις εγγυήσεις, ενώ και η Ιστορία δείχνει ότι τα πρόσωπα είναι εκείνα που τελικά δίνουν αξία στους θεσμούς.

Με δεδομένη, μάλιστα, την ενοποιητική αποστολή που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ψηφίζεται για μία και μόνη 6ετή θητεία. Έτσι, η συζήτηση για ανανέωση της παραμονής του στο αξίωμα δεν θα άνοιγε, κάθε τόσο, τον χορό των αντιπαραθέσεων. Και ο θεσμός θα έμενε μακριά από τις κομματικές σκοπιμότητες. Πρόκειται για θέση που θα εισηγηθούμε στη Βουλή κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Με αίσθημα ευθύνης, ανακοινώνω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο νυν Πρόεδρος της Βουλής και τρίτος τη τάξει πολιτειακός παράγων της χώρας.

Η ευρεία αποδοχή του προκύπτει από το γεγονός ότι εξελέγη τρεις φορές Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την ισχυρότερη πλειοψηφία στη Μεταπολίτευση: με 283, 270 και 249 ψήφους. Ενώ το ενωτικό πνεύμα και οι συνθετικές του αρετές έχουν, νομίζω, αποδειχθεί και από τον άψογο, κατά γενική ομολογία, τρόπο με τον οποίο διηύθυνε, έως τώρα, τις εργασίες της Βουλής σε ένα πολύ δύσκολο κομματικό τοπίο.

Ο Κώστας Τασούλας έχει επίσης υπηρετήσει τον τόπο ως Δήμαρχος, ως Βουλευτής επί 25 χρόνια, και ως Υπουργός. Γνωρίζει, λοιπόν, καλά το βάρος της ευθύνης που καλείται να αναλάβει. Ταυτόχρονα, η ηπειρώτικη καταγωγή του αλλά και τα μαθητικά του χρόνια στο Ίδρυμα Τοσίτσα, τον όπλισαν με τη δύναμη του αυτοδημιούργητου. Όπως πυροδότησαν και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, για τον κάθε πολίτη, στην κάθε γωνιά της επικράτειας.

Διαθέτει, ακόμη, μία πλούσια καλλιέργεια και βαθιά γνώση της ελληνικής Ιστορίας, αληθινό πατριωτισμό και έναν χαρακτήρα ακέραιο, με κοινωνική ευαισθησία και μία γνήσια απλότητα και σεμνότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν και επί χρόνια παρών στην πρώτη γραμμή, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να φιλοτεχνήσει το δικό του επικοινωνιακό προφίλ. Όλα αυτά, συνεπώς, αποτελούν εγγυήσεις για μία εξαιρετική θητεία.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία έχω ήδη ενημερώσει για την επιλογή μου, τίμησε την αποστολή της με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Κρατώντας πάντοτε ψηλά την εθνική αξιοπρέπεια, εισέφερε στον θεσμό ένα νέο, ανθρώπινο υπόδειγμα Προέδρου. Με προτάγματα πολιτισμού και επιστήμης, αλλά και αναπτύσσοντας μία ανεπιτήδευτη επικοινωνία με τους πολίτες.

Έκρινα, όμως, ότι κατά το επόμενο διάστημα και σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, η πατρίδα χρειάζεται Πρόεδρο της Δημοκρατίας με μακρά διαδρομή στα κοινά και με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αφήνει θετικό αποτύπωμα στην Ιστορία της χώρας. Ως Πρωθυπουργός και ως απλός πολίτης την τιμώ και θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς.

Καλώ όλα τα κόμματα της Βουλής να αξιολογήσουν την υποψηφιότητα του Κώστα Τασούλα μέσα από ένα και μόνο πρίσμα: αυτό του κύρους και της εμπειρίας, της γνώσης αλλά και του χαρακτήρα, προκειμένου να αναδειχθεί σε πρώτο πολίτη. Κι αν η αμερόληπτη απάντηση σε αυτά τα κριτήρια είναι καταφατική, τους ζητώ να τον στηρίξουν. Θα είναι μία επιλογή ενότητας και προοπτικής για την Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.