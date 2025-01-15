Του Γιάννη Ανυφαντή

Εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αποδέχτηκε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποτελέσει την υποψηφιότητα της πλειοψηφίας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για μία «κορυφαία τιμή όσο και ευθύνη» για τον ίδιο.

«Η διαφύλαξη της εθνικής μας ενότητας και η αρμονική λειτουργία των εξουσιών της πολιτείας γίνονται ακόμα πιο πολύτιμες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την προκοπή της χώρας. Και αυτές ακριβώς οι προϋποθέσεις: η ενότητα και η αρμονική λειτουργία των θεσμών ανάγονται κυρίως στην αποστολή που το Σύνταγμα αναθέτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και ο όρκος που δίδει εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει και αυτά αλλά και την υπεράσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων», πρόσθεσε ο κ. Τασούλας, ανακοινώνοντας πως η πρώτη ημερομηνία ονομαστικής ψηφοφορίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Η πρόταση του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποτελεί για μένα μία κορυφαία τιμή όσο και ευθύνη.

Καθώς έχουμε ήδη μπει σε επίμονα ταραγμένους και αβέβαιους καιρούς το βλέπουμε αυτό και κοντά μας και ευρύτερα στον κόσμο, η διαφύλαξη της εθνικής μας ενότητας και η αρμονική λειτουργία των εξουσιών της πολιτείας γίνονται ακόμα πιο πολύτιμες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και για την προκοπή της χώρας.

Και αυτές ακριβώς οι προϋποθέσεις, η ενότητα και η αρμονική λειτουργία των θεσμών ανάγονται κυρίως στην αποστολή που το Σύνταγμα αναθέτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γι' αυτό και ο όρκος που δίδει εδώ στο εθνικό κοινοβούλιο περιλαμβάνει και αυτά αλλά και την υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων.

Τώρα όμως το λόγο έχει η εθνική αντιπροσωπεία. Εσείς. Γι' αυτό ως πρόεδρος της Βουλής, θέτω άμεσα σε κίνηση τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώτη ημερομηνία ονομαστικής ψηφοφορίας»

Το προφίλ του Κωνσταντίνου Τασούλα

Ο «συνεπής νεοδημοκράτης», όπως ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1959. Ο Κώστας Τασούλας υπηρετεί ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων από τον Ιούλιο του 2019, όποτε και εξελέγη στο τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα της χώρας με ρεκόρ ψήφων.

Ο Κώστας Τασούλας κατέρριψε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 283 ψήφους σε σύνολο 298 ψηφισάντων. Το ρεκόρ αυτό και το γεγονός ότι υπερψηφίστηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, συνετέλεσε στη σημερινή απόφαση του πρωθυπουργού, καθώς την ημέρα εκείνη, στο πρόσωπο του «γαλάζιου» βουλευτή Ιωαννίνων και παλαιού κοινοβουλευτικού αποτυπώθηκε ένα κλίμα ευρύτατης συναίνεσης από όλες τις πτέρυγες.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, ο Κώστας Τασούλας επανεξελέγη πρόεδρος του Σώματος με τη στήριξη τεσσάρων κομμάτων και με 249 «ναι». Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση υπερψήφισαν τον Ηπειρώτη πολιτικό, ενώ το ΚΚΕ και τα νεοεισερχόμενα κόμματα, δηλαδή οι «Σπαρτιάτες», η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσαν «παρών», αποφασίζοντας να μη στηρίξουν την εκλογή του. Από την ημέρα εκείνη, ο Κώστας Τασούλας κλήθηκε να διαχειριστεί ένα πολύμορφο και πολύπλοκο σύνολο στην ολομέλεια, λόγω της οκτακομματικής σύνθεσης της Βουλής.

Σημειώνεται ότι ο Κώστας Τασούλας εκλέγεται βουλευτής από το 2000. Έχει διατελέσει, ανάμεσα στα άλλα, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας – το 2007 - πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και δήμαρχος Κηφισιάς το 1994. Υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του Ευάγγελου Αβέρωφ τη δεκαετία του ’90.

