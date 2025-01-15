Λογαριασμός
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα αρχίσει αύριο - Ενσωματώθηκε οδηγία της ΕΕ - Έρχονται πρόσθετες ρυθμίσεις για την ενδοοικογενειακή βία

Βουλή

Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αντιμετώπιση νέων μορφών βίας κατά των γυναικών - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1385 - Πρόσθετες ρυθμίσεις στον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας - Αναδιοργάνωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών - Ενίσχυση της λειτουργίας της Eurojust - Μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας - Δικονομικές διατάξεις αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και άλλες ρυθμίσεις».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα αρχίσει αύριο, Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

