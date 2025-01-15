Ανατροπή στον σχεδιασμό, καθώς πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα στους πολίτες στις 11 το πρωί, στο οποίο αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετατίθεται για τις επόμενες μέρες.

Η μετάθεση της σημερινής συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο είναι σε πλήρη συνεννόηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι έχει καταλήξει ότι η επιλογή του θα είναι πολιτικό πρόσωπο, κι αν η φημολογία των τελευταίων ημερών επιβεβαιωθεί, θα προτείνει τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

