Ανατροπή στον σχεδιασμό, καθώς πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα στους πολίτες στις 11 το πρωί, στο οποίο αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Η προγραμματισμένη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετατίθεται για τις επόμενες μέρες.
Η μετάθεση της σημερινής συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο είναι σε πλήρη συνεννόηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη, ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι έχει καταλήξει ότι η επιλογή του θα είναι πολιτικό πρόσωπο, κι αν η φημολογία των τελευταίων ημερών επιβεβαιωθεί, θα προτείνει τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.