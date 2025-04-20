Κων. Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης

Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης για το ιστορικό χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κίνα, ευχήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης για το ιστορικό χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κίνα. Τα ασυναγώνιστα κορίτσια του ελληνικού πόλο, με προπονητή τον Χάρη Παυλίδη, πέτυχαν μια σπουδαία νίκη και απέδειξαν ότι με το ταλέντο και το αγωνιστικό τους σθένος θα συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους και να δοξάζουν τα ελληνικά χρώματα. Μια ακόμη μεγάλη νίκη για την πατρίδα μας, λίγες μόνο μέρες μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου της Εθνικής Ομάδας Πόλο των ανδρών, που μας δίνει μεγάλη χαρά».

Πηγή: skai.gr

