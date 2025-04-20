ΚΚΕ: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για το χρυσό μετάλλιο

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Καλή δύναμη με υγεία και πολλές ακόμα επιτυχίες και διακρίσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για ακόμα μια φορά το πόλο κατάφερε να χαρίσει μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς η Εθνική Ελλάδος Γυναικών «βούλιαξε» την Ουγγαρία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Tσενγκντού της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

