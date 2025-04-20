Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Λέσβο

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφτηκε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου 2025, τη Λέσβο, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε τον Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου στη Μυτιλήνη, στον οποίο χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ.κ. Ιάκωβος Γ’.

Παρέστησαν, επίσης, ο Βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑΣ», όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΟΥΣ») Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας.

Σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη στο Ε.Φ., ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Χριστός Ανέστη! Οι ευχές όμως, και ιδίως το Χριστός Ανέστη, η κορυφαία στιγμή για τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία, αποκτούν άλλη σημασία όταν διατυπώνονται από τα όρια της Πατρίδας μας, εδώ από το Φυλάκιο στο ακρωτήρι «ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ» στη Μυτιλήνη.

Είναι ημέρα γιορτής, αλλά είναι και μια ημέρα που πρέπει να σκεφτούμε όλοι, με ευγνωμοσύνη, αν θέλετε με αγάπη, αυτούς που φυλάνε τα όρια της Πατρίδας μας, τους Ένστολους. Τους Έλληνες πολίτες που φοράνε την τιμημένη στολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Με την υπηρεσία τους στην Πατρίδα και στο κοινωνικό σύνολο επιτρέπουν σε όλους τους άλλους, σε όλους εμάς, να γιορτάσουμε τις άγιες αυτές ημέρες με τις οικογένειες μας, με ασφάλεια.

Και πάλι, Χριστός Ανέστη σε όλους».

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε το 221 Τάγμα Εθνοφυλακής (ΤΕ) Μυτιλήνης, όπου παρέστη στο πασχαλινό γεύμα και αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Απευθυνόμενος στο προσωπικό του 221 ΤΕ κατά το Πασχαλινό Γεύμα, ο Υπουργός ανέφερε:

«Αναγνωρίζεται η προσπάθεια που γίνεται. Η «Ατζέντα 2030» δεν μπορεί να είναι μια ατζέντα οπλικών συστημάτων. Πρέπει να είναι μια «Ατζέντα» που νοιάζεται κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτός είναι ο πολλαπλασιαστής της. Θα τα καταφέρουμε. Το οικιστικό θα συνεχιστεί. Έχουμε τον οικονομικό προγραμματισμό ώστε να φτιάχνουμε 1.000 διαμερίσματα κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα.

Ελπίζω σε ένα νέο εύλογο χρόνο να ολοκληρωθεί η κάλυψη των αναγκών για το προσωπικό μας. Ως προς το μισθολογικό, θέλω να πω ότι έχουμε μια συμφωνία με τον Πρωθυπουργό, η εξοικονόμηση να επαναδιανέμεται. Και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό που το δέχθηκε ως αρχή.

Στη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης, ελπίζω να έχουμε κι άλλες εξοικονομήσεις που πάλι θα μπορέσουμε να τις διανείμουμε στο προσωπικό μας, ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή ανταμοιβή για το ανεκτίμητο που προσφέρουν στην Πατρίδα».

Απευθυνόμενος, επίσης, στα πληρώματα και τους Κυβερνήτες πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, και συγκεκριμένα της Κανονιοφόρου «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» και των Παράκτιων Περιπολικών «ΓΑΛΑΝΗΣ» και «ΤΟΞΟΤΗΣ», που ναυλοχούν τις ημέρες του Πάσχα στο Λιμένα Μυτιλήνης και παρέστησαν στο γεύμα, ο κ. Δένδιας ανέφερε:

«Να σας ευχαριστήσω κι εσάς τους Κυβερνήτες. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στις Ένοπλες Δυνάμεις κάτω από τον τίτλο «Ατζέντα 2030». Ένα περήφανο κομμάτι είναι το Πολεμικό Ναυτικό. Είμαι σίγουρος ότι όταν τελειώσει αυτή η προσπάθεια, το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι το πιο σύγχρονο και το ισχυρότερο που υπήρξε στην ιστορία του.

Ξέρω ότι έχουμε πλοία τα οποία με μεγάλη προσπάθεια κρατάτε ώστε να είναι αξιόμαχα και να επιτελούν το συνταγματικό καθήκον.

Εγώ αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ από την πλευρά της Πολιτείας, είναι ότι γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συνόλου του Στόλου. Θα δημιουργήσουμε πάνω στις ένδοξες δάφνες του υπάρχοντος Πολεμικού Ναυτικού το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχαμε ποτέ. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη! Ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ θερμότατα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

