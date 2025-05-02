Να ακυρωθεί άμεσα η απόλυση Γενηδούνια ζητά το ΚΚΕ

Ερώτηση κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με θέμα: Να ακυρωθεί άμεσα η απόλυση του συνδικαλιστή, Κώστα Γενηδούνια στη Hellenic Train.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H «Hellenic Train» προχώρησε στην απαράδεκτη απόλυση του συνδικαλιστή Κώστα Γενηδούνια, πρώην προέδρου του Σωματείου των μηχανοδηγών της εταιρείας την Τετάρτη 30/04/25, με κοινοποίηση μέσω εξώδικου στο σπίτι του. Η απόλυση αυτή ήρθε μια μέρα αφού κατέθεσε ο συνδικαλιστής την υποψηφιότητά του στις προσεχείς αρχαιρεσίες του Σωματείου και ενώ διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των Υπουργών Μεταφορών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για το έγκλημα στα Τέμπη.

Είναι προφανές, πως η εταιρεία αξιοποιεί όλο το νομικό αντεργατικό οπλοστάσιο που έχει ψηφιστεί τόσο από τη σημερινή, όσο και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα μπροστά στις εξαγγελίες τις κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός δήθεν “νέου ΟΣΕ”.

Τα διαχρονικά προβλήματα που προκύπτουν από την υποστελέχωση, την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών στις 28/02/23, όχι μόνο δεν έχουν λυθεί, αλλά διογκώνονται και προετοιμάζουν νέα Τέμπη. Η δράση των εργαζομένων, των συνδικαλιστών, που αναδεικνύουν τα χρόνια αυτά προβλήματα, όπως έκαναν και το 2023 λίγες μόνο ημέρες πριν το τραγικό έγκλημα, που διεκδικούν ασφαλείς μεταφορές και συνθήκες εργασίας, αποτελούν αγκάθι στο μάτι της εργοδοσίας. Η τακτική της εργοδοσίας να επιβάλλει σιγή ιχθύος στους χώρους εργασίας δεν είναι κάτι νέο. Αξιοποιεί την τρομοκρατία, τις απολύσεις, την κήρυξη απεργιών ως παράνομες, την παραπομπή συνδικαλιστών και αγωνιστών στα δικαστήρια ως μέσα προκειμένου να μην κουνιέται φύλλο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου:

Να ακυρωθεί άμεσα η απόλυση του εργαζόμενου Κώστα Γενηδούνια και να επαναπροσληφθεί άμεσα στη Hellenic Train.

Όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν ανεμπόδιστα να αξιοποιούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα».



Πηγή: skai.gr

