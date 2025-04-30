Απολύθηκε ο συνδικαλιστής Κώστας Γενηδούνιας από τη Hellenic Train, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο να κατηγορεί την κυβέρνηση για «διαφθορά και αυταρχισμό».

Αναλυτικά, η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την απόλυση του μηχανοδηγού:

«Ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών, και εκ νέου υποψήφιος, Κώστας Γενηδούνιας, μία μέρα πριν την Πρωτομαγιά απολύθηκε από τη Hellenic Train.

Ως πρόεδρος είχε επισημάνει επανειλημμένως στον κ. Καραμανλή τα προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Και απολύεται τώρα, την ώρα που έφτασε δικογραφία στη Βουλή για τα εγκληματικά λάθη του πρώην υπουργού.

Μια κυβέρνηση διαφθοράς και αυταρχισμού, που επί της ουσίας τιμωρεί τον συνδικαλισμό.

Απολύει εκείνον που τους εξέθεσε ανεπανόρθωτα.

Διότι δεν αντέχουν τη Δικαιοσύνη και δεν ανέχονται τη Δημοκρατία.

Όμως δεν θα τους περάσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να λάμψει η αλήθεια».

— Socratis Famellos (@SFamellos) April 30, 2025

Από πλευράς του ο Αλέξανδρος Μεΐκόπουλος, κάνει λόγο για αιφνιδιαστική, απροειδοποίητη και παντελώς αναιτιολόγητη απόλυση:

«Η αιφνιδιαστική, απροειδοποίητη και παντελώς αναιτιολόγητη απόλυση του μηχανοδηγού Κώστα Γενηδούνια από τη Hellenic Train, εργαζόμενου με μακρά εμπειρία, συνδικαλιστική δράση και ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου, συνιστά πράξη πολιτικής φίμωσης και θεσμικής εκτροπής.

Φαίνεται ότι η Διοίκηση της Hellenic Train έχει αποφασίσει να συμπεριφέρεται ως εντολοδόχος της Κυβέρνησης.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δεν απολύθηκε γιατί παρέβη το καθήκον του. Απολύθηκε γιατί τόλμησε να ασκήσει το καθήκον της αλήθειας.

Μίλησε δημόσια για τις ελλείψεις ασφαλείας, για την απαξίωση του σιδηροδρόμου, για τα συστήματα που δεν λειτουργούν και τις ευθύνες που παραμένουν ατιμώρητες. Για όλες τις παθογένειες που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για έναν ακόμη κρίκο σε μια αλυσίδα μεθοδευμένων ενεργειών που στοχεύουν ευθέως στη φίμωση όσων τολμούν να καταγγείλουν την εγκατάλειψη του δημόσιου σιδηροδρόμου.

Όσων δεν «βολεύονται» με τη σιωπή και δεν υποκύπτουν στην εργασιακή τρομοκρατία.

Αυτή η μεθόδευση δεν είναι τυχαία. Είναι απολύτως συμβατή με τη στρατηγική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη να μετατρέψει τον σιδηρόδρομο σε χώρο χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία, χωρίς αντίλογο.

Η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει αποδώσει ουσιαστικά ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών, αλλά συνεχίζει να τιμωρεί όσους επιμένουν να θυμίζουν τι συνέβη.

Γιατί η μνήμη είναι επικίνδυνη για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ενοχλεί η αλήθεια. Ενοχλεί η διεκδίκηση ενός ασφαλούς, δημόσιου και λειτουργικού σιδηροδρόμου.

Άλλωστε, ο Υπουργός Μεταφορών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, εξήγγειλε μόλις χθες την αναζήτηση στελεχών τον νέο σιδηρόδρομο και φαίνεται ότι ξεκίνησε ήδη τις αντικαταστάσεις των στελεχών που κάνουν τη δουλειά τους με επάρκεια, με πρόθυμους (ανεπαρκείς) ΟΝΝΕΔιτες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων που αγωνίζονται για την ασφάλεια και τη διαφάνεια. Καλούμε τη Διοίκηση της Hellenic Train να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη αυτή απόλυση. Και προειδοποιούμε: κάθε τέτοια ενέργεια θα μας βρίσκει απέναντι. Όχι μόνο ως αντιπολίτευση, αλλά ως εκπροσώπους μιας κοινωνίας που δεν ανέχεται άλλο την αδικία και τη συγκάλυψη.

Το διαχρονικό ερώτημα του «ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο» φαίνεται να βρίσκει απάντηση στην απόλυση αυτή…»

Στην είδηση της απόλυσης ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κάτω τα χέρια από τον Κώστα Γενιδούνια!

Τον Κώστα Γενιδούνια τον ξέρει όλη η Ελλάδα.

Τον πρόεδρο των μηχανοδηγών που υπέγραφε τα εξώδικα που μιλούσαν για επικινδυνότητα των μεταφορών και προειδοποιούσαν για σοβαρό ατύχημα, αυτά που με θράσος ο κύριος Καραμανλής περιφρονούσε.

Tον εργαζόμενο που αποκάλυψε τα κυβερνητικά ψέματα για τη φιέστα που ετοίμαζε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης τη μέρα πριν το έγκλημα των Τεμπών.

Τον άνθρωπο που είδε συναδέλφους του να χάνονται και έδωσε τη μεγάλη μάχη για την αποκάλυψη της αλήθειας απέναντι στην πολιτική της συγκάλυψης.

Η κυβέρνηση φοβήθηκε τη φωνή του Κώστα Γενιδούνια. Γι’ αυτό τον απέκλεισε από την εξεταστική επιτροπή.

Και σήμερα, παραμονή της εργατικής Πρωτομαγιάς η Hellenic Train ανακοίνωσε την απόλυσή του.

Πρόκειται για πράξη εργοδοτικής τρομοκρατίας. Απολύεται ένας εκλεγμένος συνδικαλιστής που παλεύει για την ασφάλεια των τρένων, για την αποκάλυψη της αλήθειας, για να μπει τέλος στην πολιτική διάλυσης του σιδηροδρόμου.

Την παραμονή της εργατικής απεργίας.

Τη μέρα που η δικογραφία για τον κύριο Καραμανλή έφτασε στη Βουλή.

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές του σωματείου των μηχανοδηγών της Hellenic Train.

Αύριο σε όλη τη χώρα να ακουστεί δυνατά: η τρομοκρατία δεν θα περάσει.

Η Hellenic Train είναι ένοχη.

Η κυβέρνηση είναι ένοχη.

Άμεση ανάκληση της απόλυσης του Κώστα Γενιδούνια».

