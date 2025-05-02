Τον αγροτικό συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και συζήτησε με τους παραγωγούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως σχετίζονται με το υψηλό κόστος ενέργειας και την καθυστέρηση αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που σήμερα δεν καλύπτει τις καταστροφές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.



«Με το σημερινό κόστος ενέργειας υπονομεύεται ο πρωτογενής τομέας σε όλη τη χώρα. Θέση μας είναι η κάρτα αγροτικού πετρελαίου ώστε να μπορεί από την αντλία να υπάρχει επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για να διευκολύνουμε τον αγρότη» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης αναδεικνύοντας τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ.



«Για εμάς, δίκαιη πράσινη μετάβαση είναι κάθε συνεταιρισμός και κάθε παραγωγός να μπορεί να παράξει τη δική του ενέργεια για να έχει χαμηλό κόστος παραγωγής για τα επόμενα χρόνια» συμπλήρωσε.



Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσδιόρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη καθώς είναι ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.



«Επαναλαμβάνω και από εδώ από τη Ζαγορά ότι πρέπει να δοθεί άμεσα λύση σχετικά με το απαράδεκτο Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ενώ είχαν οικόπεδα, βρέθηκαν με αγροτεμάχια. Αυτό δείχνει τον ερασιτεχνισμό της σημερινής κυβέρνησης. Άμεσα θα πάρουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να διορθωθεί αυτή η αδικία» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.



Από την πλευρά του ο Ιωάννης Κράβαρης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς έθεσε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προβλήματα όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, το ενεργειακό και τις αδειοδοτήσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.