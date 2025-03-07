«Προσχηματική και υποκριτική», χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στην ΕΡΤ».

«Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει εμμονικά το ίδιο σενάριο. Πέρυσι τέτοια εποχή κατέθεσαν ξανά πρόταση δυσπιστίας με ψευδείς ισχυρισμούς. Τώρα κάνουν το ίδιο, εργαλειοποιώντας μια εθνική τραγωδία για να προσπορίσουν μικροκομματικά οφέλη», επισήμανε.

Η υπουργός αντιδιέστειλε τη στάση της κυβέρνησης που, όπως ξεκαθάρισε, «στηρίζει τη διερεύνηση της τραγωδίας», με τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στα οποία καταλόγισε ότι «τους ενδιαφέρει μόνο η πόλωση και ο διχασμός».

«Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν τη δημιουργία και ενίσχυση του ανεξάρτητου φορέα που ερευνά τα Τέμπη. Τώρα ξαφνικά επικαλούνται το πόρισμά του», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Αντί να προτείνουν λύσεις, επιστρέφουν στη ρητορική του διχασμού και της τοξικότητας, επιχειρώντας να γυρίσουν τη χώρα 10 χρόνια πίσω. Υποκρίνονται πως θέλουν δικαιοσύνη, αλλά επιτίθενται στη Δικαιοσύνη. Αμφισβητούν δικαστικές αποφάσεις και διακινούν θεωρίες συνωμοσίας, αντί να σεβαστούν τους θεσμούς. Δικαιοσύνη αλά καρτ δεν υπάρχει. Είναι καθήκον όλων μας να πούμε ότι εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Η κ. Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας και στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «επιδιώκει την αποσταθεροποίηση», που, όπως σημείωσε, «προφανώς δεν τη θέλει ο ελληνικός λαός».

«Η σταθερότητα είναι βασικός παράγοντας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά», ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.