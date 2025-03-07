«Ουδέποτε παρενέβην ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, καίτοι στα γεγονότα στα Τέμπη, ήμουν υπουργός Τουρισμού, ενώ ό,τι ζητήθηκε από τη δικαιοσύνη, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα τα κατέθεσαν αμέσως και αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος θα συνεχίσω να πολιτεύομαι εγώ, αλλά και εμείς», υπογράμμισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Κικίλιας σε θέμα που ήγειρε η αντιπολίτευση στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή επί της προτάσεως δυσπιστίας.

Το ΠΑΣΟΚ, δια του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Δημήτρη Μάντζου, αναφέρθηκε σε σημερινό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η έκθεση αυτοψίας για το δυστύχημα στα Τέμπη, συντάχθηκε κάτω από πίεση που ασκήθηκε σε πυρονόμο, αν και η ίδια δεν ήταν στο χώρο του δυστυχήματος. Το έγγραφο αυτό δε που η πυρονόμος, το συνέταξε μεν αλλά δεν το υπέγραψε, της το υπεξαίρεσαν από τον υπολογιστή της, διέρρευσε στα ΜΜΕ και αξιοποιήθηκε από κυβερνητικά στελέχη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ψηφίσαμε προανακριτική. Εγώ τις διαδικασίες της Βουλής, με βάση το σύνταγμα και τους νόμους, τις σέβομαι», απάντησε ο Βασίλης Κικίλιας και επισήμανε ότι «στα πλαίσια της προανακριτικής, κατατίθενται υπομνήματα, πληροφορίες εμπεριστατωμένες, αξιολογήσεις τεχνικών συμβούλων κοκ, και κρίνεται η πορεία της προανακριτικής. Καταλήγει σε συμπεράσματα. Οδηγεί κάπου. Διευρύνεται η έρευνα ή όχι. Ομοίως αυτό το ρόλο έχει η ελληνική δικαιοσύνη».

«Τι έρχεστε να κάνετε όλοι εσείς σήμερα εδώ; Θέλετε να συντηρήσετε δια πληροφοριών, πιθανών αποκαλύψεων, που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, άλλες μπορεί να ισχύουν, άλλες καταρρίπτονται η μια πίσω από την άλλη», είπε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και προσέθεσε:

«Θέλετε εμείς, εσείς και εγώ, να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει έναν ανακριτή που συλλέγει τα στοιχεία και σύντομα θα τα καταθέσει στον εισαγγελέα, και θα πει ότι αυτό κατά την άποψή του είναι το πλαίσιο της ανακρίσεως και οι κατηγορίες. Θέλετε να προκαταλάβουμε την προανακριτική και να μην την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της; Αυτό ζητάτε από μένα σήμερα το πρωί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το έκανα ποτέ, ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν παρενέβην ποτέ σε ανακριτή, εισαγγελέα για θέματα σημαντικά, τρομοκρατίας, βαρέως ποινικού εγκλήματος. Δεν το έκανα ποτέ και δεν το κάναμε ως κυβέρνηση σε θέματα σημαντικά, όπως η πανδημία και φυσικά δεν πρόκειται να το κάνω τώρα. Ουδέποτε παρενέβην ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης καίτοι στα γεγονότα στα οποία αναφέρεστε ήμουν υπουργός Τουρισμού. Ό,τι ζητήθηκε από τη δικαιοσύνη το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα τα κατέθεσαν αμέσως και αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος θα συνεχίσω να πολιτεύομαι εγώ αλλά και εμείς. Αν νομίζετε ότι θα μπορέσετε να αλλάξετε τη διάκριση των εξουσιών, να απαξιώσετε περαιτέρω του θεσμούς και να βυθίσετε τη χώρα σε ένα αδιέξοδο στο οποίο ξαναβρεθήκαμε στο παρελθόν, και το πλήρωσε ο ελληνικός λαός, εμείς όλοι δεν θα σας ακολουθήσουμε».

Μάντζος: «Αμείλικτα πλέον τα ερωτήματα μετά την καταγγελία πυρονόμου στα Τέμπη»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε σε σημερινό δημοσίευμα σχετικά με τις καταγγελίες πυρονόμου.

«Είναι γνωστό ότι η σφράγιση, η φύλαξη του χώρου ενός δυστυχήματος με εγκληματικά χαρακτηριστικά, ένα πολύνεκρο δυστύχημα και η διάσωση, η συλλογή των αποδεικτικών μέσων, έχει κομβική σημασία όχι μόνο για τη διερεύνηση των αιτίων ενός δυστυχήματος με εγκληματικά χαρακτηριστικά αλλά έχει και κομβική σημασία για την απόδοση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών στους πραγματικούς υπευθύνους. Η προδικασία είναι η μήτρα της δίκαιης δίκης και αν δεν υπάρξει ορθή συλλογή του αποδεικτικού υλικού, υπάρχει κίνδυνος γι΄αυτή καθεαυτή τη δίκη. Συνέβη αυτό στο δυστύχημα των Τεμπών; Όσο περνούν οι μέρες οι ενδείξεις πληθαίνουν», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Δεν αναφέρομαι μόνο στο mail που δημοσιεύθηκε χθες. Αναφέρομαι σε νέο δημοσίευμα ιστοσελίδας σήμερα το πρωί, στο οποίο δημοσιεύεται καταγγελία πυρονόμου για ασφυκτικές πιέσεις και απειλές τις οποίες υπέστη να υπογράψει την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής, για το μοιραίο βράδυ των Τεμπών. Προσοχή! Ενώ η ίδια πυρονόμος, σύμφωνα με την καταγγελία της, με εντολές των ανωτέρων της, είχε περάσει σε πρώτο χρόνο αρκετές ώρες σε διαφορετικά σημεία, στην τροχαία, στα νοσοκομεία και όχι στο σημείο της φονικής σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών. Και παρόλα αυτά της ασκήθηκαν πιέσεις από ανωτέρους της να συντάξει και να υπογράψει την έκθεση αυτοψίας και οι πιέσεις συνεχίστηκαν μέχρι τελικά να την υπογράψει. Οι πιέσεις είχαν και χαρακτήρα πειθαρχικών διώξεων. Και μάλιστα η ίδια καταγγέλλει ότι αυτό συνέβη, ενώ είχαν ζητήσει την συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων και τους την είχαν αρνηθεί και οι πιέσεις συνεχίστηκαν».

Ο Δημήτρης Μάντζος κάλεσε τον κ. Κικίλια να απαντήσει «Ποιος βιαζόταν; Ποιος ασκούσε πιέσεις; Ποιος είναι ο ανώτερος ή οι ανώτεροι που ασκούσαν πιέσεις σε μια πυρονόμο να εκδοθεί μια έκθεση αυτοψίας;»

Επιπλέον, είπε ο κ. Μάντζος, το συγκεκριμένο έγγραφο, ανυπόγραφο ως σχέδιο, όπως καταγγέλλεται, φέρεται ότι έχει αφαιρεθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της συγκεκριμένης πυρονόμου και έχει μάλιστα δοθεί στη δημοσιότητα τώρα, δύο χρόνια μετά. «Το έγγραφο υπεξαιρέθηκε αφότου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης απάντησε σε ερώτηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ του κ. Κ. Τσουκαλά. Το ερώτημα ήταν ποια έκθεση αυτοψίας επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός της χώρας στην τηλεοπτική του συνέντευξη στις 29 Ιανουαρίου, ως πηγή γνώσεως, για την αιτία της ανάφλεξης σε πρώτο χρόνο; Ο πρωθυπουργός της χώρας, ρωτώ τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης που προϊσταται αυτών των αρχών, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε έγγραφο που είναι προϊόν υπεξαγωγής και σε κάθε περίπτωση προϊόν εκβιαστικών πιέσεων; Αντί να πέφτει φως κάθε μέρα το σκοτάδι πυκνώνει και απλώνει ολόγυρα μας. Αυτό συμβαίνει. Περιμένουμε κύριε υπουργέ απαντήσεις για το νέο αυτό περιστατικό και τις νέες αποκαλύψεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Τι είπαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε πως ώρα με την ώρα το μόνο που αναδεικνύεται συνεχώς είναι νέες αντιφάσεις και νέα ερωτήματα. «Φαντάζομαι ότι θα ξεκινούσαμε τη μέρα μας, να έχετε την εντολή από τον κ. Μητσοτάκη να έρθετε εδώ και να φωτίσετε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος που απευθύνεται στους κ.κ. Σκέρτσο, Γεραπετρίτη, Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο κ. Γιαννούλης. Ο βουλευτής σχολίασε επίσης ότι στο ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση ποιον θα ωφελούσε με το μπάζωμα, η απάντηση είναι ότι η συγκάλυψη θα ωφελούσε να κρυφτεί ο καλός εαυτός που έχει επιδείξει η κυβέρνηση είτε στην οικονομία, είτε στη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου, είτε στις αποεπενδύσεις των 600 εκατομμμυρίων στις επενδύσεις της Hellenic Train, ως μια προσφορά για τις υπηρεσίες που δεν προσέφερε. Είπε επίσης ότι το σχέδιο συγκάλυψης προέρχεται μάλλον από τον ίδιο του κ. Μητσοτάκη, αφού δεν απαντά ποιοι είναι αυτοί που τον τροφοδοτούσαν με τις πληροφορίες των πρώτων ωρών που έγιναν βεβαιότητες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολίασε ότι κ. Κικίλιας ήρθε στη βουλή να πει ότι προφανώς έγιναν λάθη. Όμως καλό είναι να αναγνωρίζει ότι έγιναν λάθη αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έγιναν μόνο λάθη, αλλά έχουν πάρα πολύ σοβαρά μεγάλα λάθη από την κυβέρνηση και όταν γίνονται τέτοια λάθη, η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα και υποχρέωση και να εντείνει την κριτική της. «Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και γι΄αυτό καταθέσαμε την πρόταση δυσπιστίας, είναι ότι αντί να διορθώσετε αυτά τα λάθη, ρίχνοντας φως και κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι σας να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπορέσει η κοινωνία που είναι εκεί έξω να ησυχάσει, στέλνετε τα ΜΑΤ και χτυπάτε τον κόσμο και έρχεστε και στη βουλή και λέτε στην αντιπολίτευση να μην κουνάει το δάχτυλο. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνετε είναι ότι αντί να διορθώσετε τα λάθη που κάνετε, κάνετε και άλλα λάθη ακόμη μεγαλύτερα για να συγκαλύψετε τα προηγούμενα», είπε ο κ. Καζαμίας και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναφέρει κάτι και για το νέο περιστατικό που βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας, αντί να κουνάει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου σχολίασε ότι «κάθε μέρα που περνάει ερχόμαστε αντιμέτωποι με ακόμη περισσότερες αποκαλύψεις γύρω από το δεύτερο έγκλημα της συγκάλυψης». Χθες ήταν το mail που αποδεικνύει, όπως είπε, ότι «όντως η εντολή για το μπάζωμα ήταν από το κέντρο της κυβέρνησης» και είχαν γνώση περισσότερα του ενός πρόσωπα της κυβέρνησης. Σήμερα, αποκαλύπτεται ένα νέο δεδομένο που βάζει μια ακόμη ψηφίδα στο παζλ της συγκάλυψης. Η κ. Αχτσιόγλου κάλεσε τον κ. Κικίλια να απαντήσει ποιος άσκησε τέτοια πίεση στην πυρονόμο, από ποιον δόθηκε η πολιτική εντολή για την άσκηση αυτής της πίεσης. «Ο κλοιός σφίγγει συνεχώς γύρω από τον κ. Μητσοτάκη, σε μια αέναη ιστορία συγκάλυψης αυτού του μείζονος δυστυχήματος, τελικά εγκλήματος, στα Τέμπη».

Προηγουμένως, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τεράστιες κρίσεις, όπως η πανδημία. «Θέλετε να συζητήσουμε πως η κυβέρνησή μας αντιμετώπισε αυτήν την παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας, πως οργάνωσε το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι κατασκεύασε 1.000 ΜΕΘ εν κινήσει, κινητές μονάδες Covid, πως οργάνωσε στρατιωτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, διοικητικούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους σε ένα εξαιρετικό σύστημα εμβολιασμού, πως οργάνωσε το κράτος στο ζήτημα της πρόληψης και της αντιμετώπισης ακόμη και οικονομικά στην τεράστια απόφαση που πήρε ο πρωθυπουργός, μετά από εισήγηση των επιστημόνων να κλείσει οριζόντια η χώρα οικονομικά προκειμένου να αντέξει και να μείνει όρθια; Πριν από τη Γερμανία, πριν από τη Γαλλία στη γηραιά ήπειρο; Πως ξεπερνώντας αυτό, δυστυχώς ακολούθησαν και άλλες κρίσεις, ενεργειακές κρίσεις, δύο πόλεμοι», είπε ο Βασίλης Κικίλιας και προσέθεσε:

«Θεωρείτε δηλαδή ότι αν συνεχίσετε μονότονα να ισχυρίζεστε στην ελληνική κοινωνία ότι αυτή η κυβέρνηση στα θέματα της ασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας, έχει ζήτημα, όπως για παράδειγμα στον τρόπο που χρησιμοποιήσαμε το drones και τη νέα τεχνολογία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, στα οποία πετούσαν έμφορτα τα εναέρια μας και συνδυαζόμαστε μαζί με τους δασάρχες, τους δασικούς υπαλλήλους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, πυροσβέστες, τους αστυνομικούς και το στρατό, σε όλη τη χώρα. Δεν πιστεύετε ότι όλα αυτά είναι πολλή και σκληρή δουλειά; Θα τελειώσει αυτή η τριήμερη συζήτηση,νθα ψηφίσουμε το βράδυ, και ο πρωθυπουργός θα ξανασηκώσει τα μανίκια, το ίδιο και αυτή η κυβέρνηση».

«Προφανώς και έχουν γίνει λάθη, προφανώς και απαιτείται να επιταχυνθεί το έργο μας. Προφανώς και ακούμε την κοινωνία, τη σεβόμαστε και την ακούμε με τρόπο που μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι μόνο λόγια όλα αυτά, αλλά είναι έργα», είπε ο κ. Κικίλιας και υπογράμμισε:

«Προφανώς όποιος διοικεί στη σύγχρονη εποχή, τα πράγματα γι΄αυτόν δεν είναι εύκολα και οι προκλήσεις πολλές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θα ρθει αυτή η ώρα και ο πρωθυπουργός θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, τότε το διακύβευμα θα είναι ένα, σκληρό και αδυσώπητο για όλους μας, στην πράξη και όχι στα λόγια. Όταν κληθήκαμε όλοι να έχουμε θέση ευθύνης υπηρετήσαμε πραγματικά την ελληνική κοινωνία; Τους συμπολίτες μας; Τον ελληνικό λαό, με πατριωτισμό, εντίμως; Και αυτό με μετρήσιμο αποτέλεσμα; Να είστε βέβαιοι ότι ο σοφός ελληνικός λαός, αυτός ο οποίος δεν μπορεί να παρασυρθεί και αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά και ζυγίζει και το παρελθόν του καθένα από εμάς και της καθεμίας, θα πάρει πολύ σωστά την απόφασή του».

Πηγή: skai.gr

