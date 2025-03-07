Κορυφώνεται σήμερα το βράδυ με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερία και 9 ανεξάρτητοι βουλευτές.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα υπάρξουν τοποθετήσεις βουλευτών, οι ομιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων των κομμάτων σε έναν κύκλο με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής τους δύναμη, δηλαδή από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα.

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν οι ομιλίες των Αρχηγών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, επίσης με την αντίστροφη της κοινοβουλευτικής τους δύναμη σειρά και με τον Πρωθυπουργό να κλείνει την συζήτηση.

Αμέσως μετά, γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με το ηλεκτρονικό σύστημα.

Η πρόταση δυσπιστίας για να εγκριθεί από το Σώμα θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή 151 θετικές ψήφους. Αντιθέτως απορρίπτεται.

Όταν απορρίπτεται μια πρότασης δυσπιστίας, δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη πριν περάσει ένα εξάμηνο από την ημέρα κατάθεσης της προηγούμενης, εκτός και εάν αυτή υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών.

Φυγή προς τα εμπρός το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να επιμείνει στον διαχωρισμό των ερωτημάτων που θέτει η κοινωνία, που δικαιούνται πειστικών απαντήσεων, και στην εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών από την αντιπολίτευση, που σαν εκτίμηση δείχνει να είναι ισχυρή και μεταξύ των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκοπική εικόνα. Θα μιλήσει και πάλι για τις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν γύρω από τα Τέμπη και για τις κινήσεις της κυβέρνησης να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Κυρίως, όμως, ο πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί με εμπροσθοβαρή διάθεση στην ομιλία του. Να αναφερθεί σε όσα έχει επιτύχει η κυβέρνηση μέχρι τώρα και να αναλύσει τις προτεραιότητες σε όλα τα πεδία για τη διετία που υπολείπεται μέχρι το 2027 και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, καθώς θα επιμείνει ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με πυξίδα την εξάντληση της τετραετίας.

Επιπλέον, μία ημέρα μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τέθηκε το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, ο κ. Μητσοτάκης θα εστιάσει στη γεωπολιτική συγκυρία και τη θέση της χώρας μας, καθώς και στα πολιτικά διλήμματα που αναδύονται απέναντι στη «συμμαχία των προθύμων» όπως ήδη από προχθές ονόμασε το μέτωπο για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Στόχος της στρατηγικής που διαμορφώνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι να καταφέρει καταρχήν να ανακόψει τις απώλειες που δείχνει να καταγράφει η Ν.Δ. μετά την ολική επαναφορά της υπόθεσης των Τεμπών στο προσκήνιο από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά. Και, σε δεύτερο χρόνο να επαναπροσεγγίσει εκείνους τους ψηφοφόρους που το 2023 έδωσαν το 41% και τώρα εμφανίζονται να μετακινούνται όχι τόσο προς άλλα κόμματα αλλά προς την αποχή ή να είναι αναποφάσιστοι. Επιδίωξη είναι να «επαναπατριστούν» και να μην ολοκληρώσουν το βήμα της απομάκρυνσης, καταλήγοντας σε άλλη πολιτική επιλογή. Το αφήγημα της σταθερότητας της χώρας σε συνθήκες γενικευμένης ανησυχίας για τις διεθνείς αστάθμητες διεθνείς εξελίξεις και η παρουσίαση ενός σχεδίου υλοποίησης κομβικών μεταρρυθμίσεων, όπως η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην οποία αναφέρθηκε προχθές, επιστρατεύονται σε αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.