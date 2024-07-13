Λογαριασμός
Κικίλιας: Σε λιγότερο από μιάμιση ώρα αντιμετωπίστηκε η πυρκαγιά στα Δερβενοχώρια που έχουν βιώσει επανειλημμένως τον πύρινο εφιάλτη

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα social media

Κικίλιας Δερβενοχώρια

Στην εξέλιξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε το Σάββατο στα Δερβενοχώρια αναφέρεται σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις και σε λιγότερο από μιάμιση ώρα είχε αντιμετωπιστεί».

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Η εξέλιξη της πολύ επικίνδυνης πυρκαγιάς στα Δερβενοχώρια. Εκδηλώθηκε με αχνό καπνό, μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις και σε λιγότερο από μιάμιση ώρα είχε αντιμετωπιστεί. Οι πυροσβέστες μας και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με την πολύτιμη συνδρομή 12 εναέριων μέσων, επενέβησαν ταχύτατα και προστάτεψαν μια δύσκολη περιοχή που έχει βιώσει επανειλημμένως τον πύρινο εφιάλτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βασίλης Κικίλιας Δερβενοχώρια Πυρκαγιά
