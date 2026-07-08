«Οδύσσεια»: Ο Νόλαν στο στόχαστρο – Κλειστά τα σχόλια μετά την οργή για το καστ

Νέες συζητήσεις έχει προκαλέσει η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας στο X φέρεται να περιόρισε τα σχόλια στις αναρτήσεις του, εν μέσω έντονων αντιδράσεων γύρω από το καστ.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, χρήστες που προσπάθησαν να σχολιάσουν αναρτήσεις από τον επίσημο λογαριασμό της ταινίας στο X είδαν το μήνυμα: «Μόνο ορισμένοι λογαριασμοί μπορούν να απαντήσουν». Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από μήνες αντιδράσεων στα social media, με μέρος του κοινού να επικρίνει ορισμένες επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για τους ρόλους της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους.

Οι αντιδράσεις για το καστ

Στο επίκεντρο των σχολίων βρέθηκαν η Λουπίτα Νιόνγκο, η Ζεντάγια και ο Τράβις Σκοτ, οι οποίοι συμμετέχουν στην ταινία. Μερίδα χρηστών αντέδρασε στην επιλογή τους για μία κινηματογραφική μεταφορά αρχαιοελληνικού έπους, ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές για το κατά πόσο η διανομή είναι ιστορικά ή μυθολογικά «πιστή».

Ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός ως ράπερ, δέχτηκε επίσης κριτική επειδή δεν έχει προηγούμενη μεγάλη εμπειρία σε πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό ρόλο. Κάποιοι χαρακτήρισαν τη συμμετοχή του ως «stunt casting», δηλαδή επιλογή που έγινε περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού και δημοσιότητας. Αντιδράσεις προκάλεσε και η συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ.

Η απάντηση του Κρίστοφερ Νόλαν για τον Τράβις Σκοτ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει υπερασπιστεί την επιλογή του Τράβις Σκοτ, εξηγώντας ότι ήθελε να κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην αρχαία προφορική παράδοση και τη σύγχρονη ραπ μουσική.

Travis Scott at The Odyssey World Premiere in London. Experience it only in cinemas July 17. pic.twitter.com/cmiOgcEigr — The Odyssey Movie (@odysseymovie) July 6, 2026

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η «Οδύσσεια» είναι μία ιστορία που μεταδόθηκε για αιώνες μέσα από την προφορική αφήγηση και την ποίηση, κάτι που ο ίδιος συνέδεσε δημιουργικά με τη ραπ κουλτούρα.

Η Λουπίτα Νιόνγκο στο στόχαστρο

Η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία έχει κερδίσει Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «12 Years a Slave», δέχτηκε έντονη κριτική για τη συμμετοχή της στην «Οδύσσεια». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ηθοποιός υποδύεται την Ελένη της Τροίας, αλλά και την Κλυταιμνήστρα, την αδελφή της. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα χρηστών, ενώ ανάμεσα σε όσους σχολίασαν δημόσια ήταν και ο Ίλον Μασκ.

Η ίδια η Νιόνγκο προκάλεσε νέα συζήτηση όταν, σε συνέντευξή της, ρωτήθηκε τι θα ήθελε να ρωτήσει τον Όμηρο αν τον συναντούσε σήμερα. Η απάντησή της αφορούσε τον χρόνο που δίνεται στις γυναικείες μορφές του έπους, με αρκετούς χρήστες στα social media να την επικρίνουν.

Lupita Nyong'o at The Odyssey World Premiere in London. Experience it only in cinemas July 17. pic.twitter.com/UPfRpZnW3a — The Odyssey Movie (@odysseymovie) July 7, 2026

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη. Ο Τομ Χόλαντ εμφανίζεται ως Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα και της Πηνελόπης, ενώ η Ζεντάγια υποδύεται τη θεά Αθηνά. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος, ο Μπένι Σαφντί ως Αγαμέμνονας, καθώς και οι Τζον Λεγκουιζάμο, Σαμάνθα Μόρτον, Χιμές Πατέλ, Μία Γκοθ, Κόρεϊ Χόκινς και Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν.

Η ταινία που έχει ήδη διχάσει πριν βγει στις αίθουσες

Παρότι οι πρώτες αντιδράσεις από την πρεμιέρα ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές, η «Οδύσσεια» έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης πριν από την επίσημη κυκλοφορία της σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο στις 17 Ιουλίου.

Hollywood is so terrified of its own audience that it’s now locking comments and hiding replies on major trailers, because the woke remake is getting absolutely torched.



Christopher Nolan’s The Odyssey second trailer is getting demolished with an 87% dislike ratio and hundreds… pic.twitter.com/6FNVnFGJF8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

Από τη μία πλευρά, οι θαυμαστές του Κρίστοφερ Νόλαν περιμένουν μία εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία βασισμένη σε ένα από τα σημαντικότερα έπη της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Από την άλλη, οι αντιδράσεις για το καστ και τις δημιουργικές επιλογές του σκηνοθέτη συνεχίζουν να τροφοδοτούν έντονες συζητήσεις στα social media. Σε κάθε περίπτωση, η «Οδύσσεια» έχει ήδη πετύχει κάτι που κάθε μεγάλη παραγωγή επιδιώκει πριν από την έξοδό της: όλοι μιλούν γι’ αυτήν.

Πηγή: skai.gr

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