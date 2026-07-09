Καιρός: Σποραδικές βροχές, ως 6 μποφόρ οι άνεμοι

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή 10-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού επόμενων ημερών

Η πρόγνωση καιρού επόμενων ημερών παρέχεται, ως αποτέλεσμα αριθμητικής ανάλυσης, στο:

http://oldportal.emy.gr/emy/el/forecast/xartis_prognosis_kairou_perioxis

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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