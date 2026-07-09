Σήμερα Πέμπτη (9/7) θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της, Αφροδίτης Νέστορα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, στις 12:00, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» στην Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204 και κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.
Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.
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