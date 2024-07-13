Συνεχίζονται οι εσωκομματικοί τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Χρήστο Σπίρτζη να περνάει στην αντεπίθεση.

Όπως ανέφερε, θα ήταν τιμή του να διαγραφεί, εξαπολύοντας «πυρά» κατά όσων ζητούν την αποπομπή του, με τον Στέφανο Κασσελάκη να παραπέμπει για τις όποιες αποφάσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος.

«Το εύχομαι! Θα είναι τιμή μου να διαγραφώ από ομάδες ανθρώπων που μιλούν με υβριστές μελών του ΣΥΡΙΖΑ, από ανθρώπους που κατηγορούν και ρίχνουν λάσπη στον Αλέξη Τσίπρα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρώην υπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφής του κ. Σπίρτζη μέσα από τη ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Talk Radio 98.9 και στον Τάκη Χατζή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε επισημάνει πως «θα παρότρυνα τον κ. Σπίρτζη να κάνει με την ίδια θέρμη αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη».

Την ίδια ώρα, τα οικονομικά της Κουμουνδούρου και οι αναφορές για «»μαύρο χρήμα» συνεχίζουν να προκαλούν εντάσεις στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καθώς το κλίμα προμηνύεται θερμό στη Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Τρίτη 16 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

