ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Αναφέρεται σε μια φανταστική χώρα στη συνέντευξή του στο CNN

«Η ειδυλλιακή κατάσταση που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός για τους εργαζόμενους στη χώρα (σχεδόν τους είπε ότι "live your myth in Greece"), δυστυχώς ισχύει μόνο για τον ίδιο και τους ισχυρούς φίλους του», όπως συμπληρώνει η Κουμουνδούρου.

Σε μια φανταστική χώρα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν μιλάει σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Όπως σήμερα στη συνέντευξή του στο CNN, όπου ισχυρίστηκε ότι η εξαήμερη εργασία που καθιέρωσε η κυβέρνησή του ισχύει για ελάχιστους εργαζόμενους.

Στην ίδια μάλιστα συνέντευξη έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι στην Ελλάδα έχουμε σχεδόν καθιερώσει την… 4ήμερη εργασία.

Η ειδυλλιακή κατάσταση που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός για τους εργαζόμενους στη χώρα (σχεδόν τους είπε ότι "live your myth in Greece"), δυστυχώς ισχύει μόνο για τον ίδιο και τους ισχυρούς φίλους του.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι και εργαζόμενες γνωρίζουν βέβαια ότι η αντεργατική ρύθμιση για την 6ήμερη εργασία είναι εδώ, ότι η ελαστικοποίηση και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι ο κανόνας, ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να μπορούμε να μιλάμε για αξιοπρεπείς μισθούς και σοβαρή κρατική παρέμβαση απέναντι στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

