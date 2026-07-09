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Χαμός στην Παραγουάη: Έκαψαν ομοίωμα του Εμπαπέ ως «Ο πιο μισητός της χρονιάς»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της παραδοσιακής γιορτής του Σαν Χουάν στην Παραγουάη, όπου ομοίωμά του κάηκε ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς

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Εμπαπέ

Σάλο έχει προκαλέσει στην Παραγουάη η εικόνα με το ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ να κρέμεται από δέντρο και στη συνέχεια να παραδίδεται στις φλόγες, στο πλαίσιο των παραδοσιακών εορτασμών του Σαν Χουάν.

Σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, κάθε χρόνο επιλέγεται ένα πρόσωπο που θεωρείται το πιο αντιπαθές ή αμφιλεγόμενο της περιόδου και κατασκευάζεται ένα ομοίωμα, το οποίο καίγεται δημόσια ως μέρος της λαϊκής παράδοσης. Φέτος, στο επίκεντρο βρέθηκε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως «ο πιο μισητός» της χρονιάς.

Η ένταση γύρω από το πρόσωπο του Εμπαπέ κορυφώθηκε μετά τον αγώνα Γαλλίας-Παραγουάης για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, όπου οι «τρικολόρ» πήραν την πρόκριση με 1-0 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γάλλου επιθετικού.

Ακολούθησε σφοδρή διαδικτυακή αντιπαράθεση με τη γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, η οποία προχώρησε σε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του ποδοσφαιριστή. Ο Εμπαπέ απάντησε δημόσια, χαρακτηρίζοντας τη γερουσιαστή «ανάξια του αξιώματός της», ενώ υπερασπίστηκε τους ποδοσφαιριστές της Παραγουάης, τονίζοντας ότι αγωνίστηκαν με πάθος και τιμή.

Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά για τις ρατσιστικές επιθέσεις, ενώ τις δηλώσεις της Αμαρίγια καταδίκασαν τόσο η κυβέρνηση της Παραγουάης όσο και ο πρόεδρος του Κογκρέσου της χώρας.

Παρότι η γερουσιαστής απέσυρε αργότερα την επίμαχη ανάρτησή της και παραδέχθηκε ότι μετάνιωσε για τους χαρακτηρισμούς, η ένταση δεν εκτονώθηκε. Μάλιστα, σε νέες δηλώσεις της κάλεσε τον Εμπαπέ να ζητήσει και εκείνος συγγνώμη για όσα είπε εις βάρος της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μην τα βάζεις με τους Παραγουανούς».

Το περιστατικό στη γιορτή του Σαν Χουάν έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι αντιδράσεις στην Παραγουάη παραμένουν ιδιαίτερα έντονες μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία, με τον Εμπαπέ να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη χώρα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κιλιάν Εμπαπέ Παραγουάη Μουντιάλ 2026
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