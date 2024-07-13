Ερντογάν: Νέες πιέσεις σε Σολτς για Eurofighter

Το πρόγραμμά του δεν περιείχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον με έξι Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του νεοεκλεγέντος πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς.



Για την Άγκυρα το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας επικεντρώνεται στην εξολόθρευση της αυτονομιστικής κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ αλλά και των συνδεόμενων κουρδικών οργανώσεων στη Συρία και την Ευρώπη και έχει πρωταρχική σημασία για τους επόμενους στρατηγικούς σχεδιασμούς της.

Έτσι μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από την Ουάσινγκτον, ο Ερντογάν εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία όχι μόνον δεν μάχονται την τρομοκρατία αλλά και ως ένα βαθμό την υποστηρίζουν.Ένα άλλο σημείο στο οποίο επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος ήταν η έλλειψη αλληλεγγύης εκ μέρους των συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, όταν μπλοκάρουν αποστολές όπλων, πυρομαχικών και ζωτικών εξαρτημάτων αμυντικής βιομηχανίας προς την Τουρκία παρόλο που κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την νατοϊκή αλληλεγγύη.Κατά την συνάντηση που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο ο Ερντογάν έθεσε το θέμα των τουρμπίνων που προορίζονταν για τον πυρηνικό σταθμό του Ακκουγιού αλλά βρίσκονται ακόμη στο τελωνείο.Ο Τούρκος πρόεδρος επανήλθε όμως και στο θέμα των μαχητικών Eurofighter. «Υπενθύμισα στο Γερμανό καγκελάριο» είπε «ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που οδήγησαν στο να μην υλοποιηθεί το αίτημά μας για αγορά των Eurofighter Typhoon». Το θέμα της αγοράς των Eurofighter επανήλθε στην επιφάνεια όταν ο Ερντογάν επιβεβαίωσε, σε δηλώσεις του στην Ουάσινγκτον, ότι η Τουρκία ζήτησε να μειώσει λόγω μεγάλου κόστος τον αριθμό των 40 μαχητικών F-16 που συμφώνησε να αγοράσει από τις ΗΠΑ.Για τον Tούρκο πρόεδρο δυο είναι τα σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής:Το να υλοποιηθεί το σχέδιο ομαλοποίησης των σχέσεων Τουρκίας-Συρίας. Όπως είπε στους Τούρκους δημοσιογράφους, ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.«Θέλουμε ειρήνη στη Συρία και περιμένουμε στήριξη από όσους είναι στο πλευρό της ειρήνης. Θα πρέπει να στηρίξουν αυτό το ιστορικό κάλεσμα» είπε, υπονοώντας και τους Αμερικανούς, που συνεργάζονται με το συριακό παρακλάδι του ΡΚΚ στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους.Ο δεύτερος στόχος του Ταγίπ Ερντογάν είναι να ανοίξει και πάλι ο διάδρομος για τη μεταφορά των σιτηρών της Μαύρη Θάλασσας. Ένα σχέδιο που κατά τον Ερντογάν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση της Άγκυρας.

