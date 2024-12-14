«Το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας από καταβολής του ελληνικού κράτους -ΑΙΓΙΣ- που εκτελείται αυτή την ώρα στη χώρα, με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των κρίσεων και φυσικών καταστροφών», παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ταυτοχρόνως, ο κ. Κικίλιας, από την έναρξη της ομιλίας του, ανέδειξε τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις ως συμμέτοχους στη μάχη ενάντια στις κρίσεις και στην υπηρεσία γα την προστασία της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Απευθυνόμενος στο Σώμα, είπε χαρακτηριστικά:

«Αν αυτό το ενώσει κανείς με το σύνολο της πολιτικής μας στα Εθνικά και στην Άμυνα, αυτός είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός για τη χώρα» και προσέθεσε πως οι αποφάσεις λαμβάνονται στο ΚΥΣΕΑ, παρουσία του πρωθυπουργού και όλων των υπουργών, δεσμεύουν όλους μας και άρα εξ αυτού τεκμαίρεται ότι ουδείς ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση, είτε υπουργός και φυσικά δια των κοινοβουλευτικών επιτροπών, είτε βουλευτής, μπορεί να έχει καμία αμφιβολία για το τι συνιστά εσωτερική ασφάλεια, εξωτερική ασφάλεια και αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική.

«Σας δηλώνω, λοιπόν, μετά λόγου γνώσεως, για μία ακόμα φορά, ως μέλος της κυβέρνησης και του ΚΥΣΕΑ, ότι ουδέποτε έχω ακούσει ή έχω γίνει κοινωνός οποιασδήποτε πολιτικής αυτά τα χρόνια που εκχωρεί ένα μικρό πετραδάκι από τη χώρα μας, πόσο μάλλον όλα αυτά τα οποία ακούγονται τον τελευταίο καιρό» διαβεβαίωσε την εθνική αντιπροσωπεία, με κατηγορηματικό τρόπο, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. «Αυτός είναι ο σύγχρονος πατριωτισμός και εμπεριέχει πολύ σκληρή δουλειά, προσπάθεια, ανθρωποώρες, από αυτούς τους οποίους κατά καιρούς βλέπω ότι τους παινεύουμε -και σωστά- για τη δουλειά την οποία κάνουν, είτε είναι εθελοντές, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι όλοι οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας, και οι οποίοι, κοιτάξτε, πλέον δεν υπάρχει περίοδος για αυτούς αντιπυρική», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται έχοντας, μέχρι στιγμής, συμβασιοποιηθεί έργα μισού δισεκατομμυρίου (530,445 εκατ. ευρώ) και μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2025 θα έχουν συμβασιοποιηθεί συνολικά, έργα ύψους 1,25 δισ. ευρώ και θα έχουν ξεκινήσει οι πρώτες παραδόσεις.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε ότι παραλαμβάνονται:

- 449 από τα 1.191 οχήματα της Πυροσβεστικής, τον Μάιο και τον Αύγουστο του '25.

- 300 οχήματα για τη Δασική Υπηρεσία,

- 553 οχήματα για την ΕΛΑΣ,

- 140 οχήματα για το Λιμενικό Σώμα,

- 250 ασθενοφόρα για το ΕΚΑΒ,

- 176 οχήματα για το ΥΠΕΘΑ και

- 47.824 είδη εξοπλισμού για όλους τους ανωτέρω, για οτιδήποτε συνιστά κρίση στη χώρα.

Επίσης, με την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού παραλαμβάνονται ακόμη επτά Canadair CL 515 και 10 πυροσβεστικά ελικόπτερα μεσαίου τύπου.

«Προσέξτε, δεν έχει γίνει ποτέ, πέραν διακρατικών συμφωνιών, διαγωνισμός για τέτοιου είδους εξοπλισμό», προσέθεσε ο κ. Κικίλιας.

Εξάλλου, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ότι λίγο πριν ανέβει στο βήμα, τον ενημέρωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και προχωρεί προς συμβασιοποίηση για τα 10 μεσαίου τύπου πυροσβεστικά ελικόπτερα. «Για πρώτη φορά θα τα έχει η χώρα μας, η Πολιτική Προστασία και οι Ένοπλες Δυνάμεις», προσέθεσε.

Ακόμη, ενημέρωσε ότι παραλαμβάνονται επίσης τρία αεροσκάφη, εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, συμβασιοποιημένα και υπογεγραμμένα: ένα δικινητήριο τζετ, δύο εκσυγχρονισμένα super puma, 25 αμφίβια με σταθερή πτέρυγα, οι τράκτορες.

Σχετικώς με το προσωπικό, τόνισε ότι με την ολοκλήρωση πριν την αντιπυρική περίοδο του 2025, εντάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, κι επειδή το θέμα των εποχικών απασχόλησε ιδιαιτέρως, ενημέρωσε ότι από τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους θα μετατραπούν σε δασοκομάντος οι 1.650 από αυτούς. Εξήγησε ότι στην υπηρεσία της πατρίδας υπάρχουν 20 μονάδες δασοκομάντος αερομεταφερόμενες στα μήκη και τα πλάτη της χώρας και απευθυνόμενος προς τους βουλευτές είπε: «Τους είδατε, είστε βουλευτές περιφέρειας οι πιο πολλοί, στα νησιά μας και στις ακριτικές περιοχές να δίνουν μάχες οκτώ μήνες στην αντιπυρική περίοδο μαζί με εθελοντές, μαζί με δημάρχους, αντιδημάρχους, εντεταλμένους της Πολιτικής Προστασίας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία».

Συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι οι αριθμοί δεν μπορούν να αμφισβητηθούν: Μόνο για το 2025 έγιναν 831 προσλήψεις για την Πολιτική Προστασία, 70 δόκιμοι ανθυποπυραγοί, με πανελλήνιες εξετάσεις, 260 δόκιμοι πυροσβέστες, 300 δασοκομάντος, 150 πυροσβέστες οδηγοί, 10 γιατροί, 30 στελέχη για τα πυροσβεστικά πλοία, 15 πλοηγοί μηχανικοί και 15 τεχνικοί, 8 χειριστές αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

«Παραλάβαμε το Πυροσβεστικό Σώμα με 13.000 πυροσβέστες. Στην αντιπυρική περίοδο του 2025 θα έχουμε 18.000, 16.500 μόνιμους και 2.500 εποχικούς» συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρθηκε εξάλλου στο έργο, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο warroom της Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι ήδη πέταξαν drones πάνω από τη χώρα, οργανωμένα και δομημένα με 50 κέντρα επιχειρήσεων, ειδικούς χειριστές και μηχανικούς. «Είδατε τη συμβολή τους στο να μπορούν να φτάνουν στο πεδίο νωρίτερα αναγνωρίζοντας πού είναι οι κίνδυνοι. Έμφορτες εναέριες περιπολίες όλων» προσέθεσε.

Καταλήγοντας την ομιλία του, ο κ. Κικίλιας παρατήρησε ότι τις ίδιες δυσκολίες και τα ίδια προβλήματα τα ζούμε καθημερινά και λόγω των πλημμυρών και λόγω άλλων ακραίων καταστάσεων οι οποίες μας δοκιμάζουν, ενώ τα βλέπουμε γύρω μας στην Ευρώπη. «Αισθάνομαι ότι για αυτό το λόγο, η δουλειά που έχει γίνει στην Πολιτική Προστασία αλλά και στο σύνολο, όπως βλέπετε, των θεμάτων της άμυνας και της ασφάλειας, βάζει σφραγίδα τα τελευταία πεντέμισι χρόνια στο πώς εμείς εννοούμε τον πατριωτισμό» είπε και υπενθύμισε ποιοι πάλεψαν στον Έβρο, στα βόρεια σύνορά μας, για να καταδείξει την Ελληνική Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις αρωγούς στο δύσκολο αυτό έργο, όσο και στην παρεμπόδιση των παράνομων μεταναστών να εισέλθουν στη χώρα, όπως επίσης και τους υγειονομικούς, τους ανθρώπους της Πολιτικής Προστασίας, τους αυτοδιοικητικούς, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τους λιμενικούς στην πάλη και την υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων της χώρας.

«Αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν κάθε μέρα στο πεδίο. Δεν έχουν κομματικό πρόσημο, δεν κοιτάξαμε ποτέ να δούμε που ανήκουν, που βρίσκονται, είτε είναι αξιωματικοί είτε πυροσβέστες. Εθελοντές είτε αστυνομικοί, λιμενικοί ή στρατιωτικοί, είναι άνθρωποι που μας κάνουν υπερήφανους και αξίζουν την στήριξή σας και τη βοήθειά σας» κατέληξε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

