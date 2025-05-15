Κεραμέως: Πώς θα βρεις δουλειά σε 2,5 λεπτά μέσω της πλατφόρμας JOBmatch

Για την πλατφόρμα εύρεσης εργασίας της ΔΥΠΑ, το JOBmatch μίλησε σε συνέντευξή της η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ ανέφερε επίσης πως «μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε θέσει δημοσιότητα τον οδικό χάρτη για το πώς θα πορευτούμε σχετικά με την αύξηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Για τη μείωση της ανεργίας καθώς και για τις δυνατότητες που δίνει για εύρεση εργασίας η πλατφόρμα JOBmatch η κυρία Κεραμέως είπε στην ΕΡΤ: «Η χώρα μας είχε μια πάρα πολύ υψηλή ανεργία. Αυτή η ανεργία έχει μειωθεί πολύ, έχει φτάσει στο 9% […] Έχουμε ένα αντίστροφο πρόβλημα. Έχουμε επιχειρήσεις που μας λένε ψάχνουμε να προσλάβουμε, αλλά δεν βρίσκουμε και ειδικά στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Γι’ αυτό έχουμε θέσει σε λειτουργία αυτή την πλατφόρμα μαζί με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, λέγεται JOBmatch. Κατεβάζεις δωρεάν την πλατφόρμα από τα συστήματα εφαρμογής και τι κάνει αυτή η πλατφόρμα; Μπαίνεις μέσα και δηλώνεις τις προτιμήσεις σου. Θέλω να δουλέψω στο τάδε νησί από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο, θέλω τουλάχιστον τόσα χρήματα και με ενδιαφέρει η θέση του μάγειρα, βάζεις φίλτρα.

Ταυτόχρονα θέσεις εργασίας έχουν ανεβάσει και οι εργοδότες και λένε: προσφέρουμε αυτές τις θέσεις εργασίας με αυτά τα λεφτά, με αυτή την προϋπηρεσία και ούτω καθεξής. Με το που βάζω εγώ ως υποψήφια εργαζόμενη τα φίλτρα μου, αυτόματα το σύστημα με ματσάρει όπως λέμε, δηλαδή κάνει τη σύζευξη μεταξύ των δικών μου προτιμήσεων, μαζί με τις θέσεις εργασίας που προσφέρει ο εργοδότης και μου βγάζει μια λίστα με τις επιχειρήσεις που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Βλέπω τη λίστα και όταν δω κάτι που με ενδιαφέρει μπορώ να πατήσω αμέσως βιντεοκλήση και να κάνω συνέντευξη επιτόπου. Με αυτή η διαδικασία, το έχουμε μετρήσει, μπορεί σε 2,5 λεπτά να έχεις δουλειά.[…] Θα σας πω ότι ήδη είχαμε στο JOBmatch 22.000 υποψήφιους από πέρσι και έχουν γίνει πάνω από 46.000 συνολικά συζεύξεις[…]».

Όπως επισήμανε η υπουργός: «Φέτος έχει πολλές προσθήκες, δηλαδή η βιντεοκλήση δεν υπήρχε πέρσι μπήκε φέτος. Όλα αυτά γιατί γίνονται για να βοηθήσουμε στο πάντρεμα μεταξύ του υποψηφίου που θέλει να βρει δουλειά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και της επιχείρησης που αναζητεί προσωπικό. Αυτό θα έλεγα συνδυαστικά και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο 23 και 24 του μηνός κάνουμε στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου τις Ημέρες Καριέρας.

Τις κάνουμε συστηματικά και τις κάνουμε συστηματικά σε όλη την Ελλάδα, σε 40 και πλέον πόλεις. Εκεί έρχονται επιχειρήσεις, περίπου 200 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και έρχονται και πολίτες οι οποίοι αναζητούν εργασία».

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η κυρία Κεραμέως ανέφερε «η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας έχει πολύ περιθώριο βελτίωσης σε ό,τι αφορά την κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Για να γίνει αυτό χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα δίνει και τα σωστά κίνητρα για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων, αλλά χρειάζεται και να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών. Εμείς τι κάνουμε;

Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία και μάλιστα σήμερα υπάρχει και μια σχετική συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, να βάλουμε κάτω τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρακτικές και τι κίνητρα χρησιμοποιούν και οι άλλες χώρες για να ωθήσουν στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους σε μία ενιαία ομάδα εργασίας, να καταθέσουν εν συνεχεία οι κοινωνικοί εταίροι τις προτάσεις τους και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε θέσει δημοσιότητα τον οδικό χάρτη για το πώς θα πορευτούμε σχετικά με την αύξηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με την ενίσχυση του πλαισίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Ακόμα η υπουργός ανέφερε ότι επεξεργάζονται εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θα στοχεύει κυρίως στην απλοποίηση και στη μείωση γραφειοκρατίας για όλους. Πρόσθεσε ότι «όταν λέω για όλους, εννοώ για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις. Γιατί να χρειάζονται 4 έγγραφα να ανεβάζεις για μία πρόσληψη και να μην μπορεί αυτό να μπει σε ένα έγγραφο προς διευκόλυνση όλων; Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το συζητήσουμε δημοσίως. Επεξεργαζόμαστε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλα τα ζητήματα αυτά. Το επόμενο διάστημα, προφανώς θα γίνει ενδελεχής διάλογος και με τους κοινωνικούς εταίρους πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα».

Ερωτηθείσα αν εταιρείες θα εισπράττουν τις οφειλές των πολιτών στον ΕΦΚΑ είπε ότι αυτό απαγορεύεται και εξήγησε «ο ΕΦΚΑ έχει πάνω από 49 δισ. ανείσπρακτες οφειλές, η κυβέρνηση αναζητά διαρκώς δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψει πίσω στην κοινωνία. Εδώ κανείς έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι να πει, όπως προηγούμενες κυβερνήσεις έχουμε 49 δισ ανείσπρακτα, δεν κάνουμε τίποτα γι’ αυτό. Το αφήνουμε σε κάποιον επόμενο. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος όμως και ο άλλος δρόμος είναι να κάνεις ότι μπορείς προκειμένου ακριβώς να ενισχύσεις την εισπραξιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Για να επιστρέψεις πίσω στην κοινωνία.

Και όταν λέω να επιστρέψεις, να επιστρέψεις σε συνταξιούχους, να επιστρέψεις σε ασφαλισμένους, Τι κάνουμε λοιπόν; Κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό προκειμένου να έρθουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα έρθουν να υποστηρίξουν τον ΕΦΚΑ στην είσπραξη των οφειλών. Η είσπραξη αυτή καθεαυτή αποκλειστικά θα γίνεται από τον ΕΦΚΑ, το τονίζω, δεν μπορεί να υπάρχουν εισπρακτικές. Προβλέπεται ρητά στη διάταξη νόμου ότι είσπραξη μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τον ΕΦΚΑ[…]Τι θα κάνουν λοιπόν; Θα έρχονται σε μία εξατομικευμένη προσέγγιση. Θα έρχονται και θα βλέπουν, θα μιλάνε με τον ασφαλισμένο[…]».

