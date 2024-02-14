Κελέτσης: Έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια των παροχών προς τους αγρότες – Είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο

«Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει γίνει ξεκάθαρο ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια των οποιωνδήποτε παροχών προς την πλευρά των αγροτών, υπό την έννοια ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα οικονομικά της χώρας είναι συγκεκριμένα, είναι στενά» τόνισε ο Σταύρος Κελέτσης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πάντα οι πόρτες του υπουργείου είναι ανοιχτές για διάλογο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κελέτσης σημείωσε πως στα δύο μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, δηλαδή το ενεργειακό και το θέμα των καυσίμων, η κυβέρνηση πήρε δύο μέτρα, πάρα πολύ σημαντικά, όπως χαρακτηριστικά είπε. «Σε ό, τι αφορά τα καύσιμα, για τρίτη χρονιά δίνει η κυβέρνηση επιστροφή στον φόρο στο πετρέλαιο. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται αυτό, διότι είχε καταργηθεί στο παρελθόν και για το 24 με 83 εκατομμύρια θα γίνει αυτή η επιστροφή και μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε χθες, τα 40 από τα 83 θα δοθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου. Το ενεργειακό που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το κόστος της ενέργειας για τους αγρότες μας. νομίζω ότι η κυβέρνηση έφτασε πάρα πολύ κοντά σε αυτό που προτείνουν οι αγρότες, δηλαδή οι αγρότες προτείνουν 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα δεν ήταν εύκολο να διασφαλιστεί αυτή η τιμή. Αλλά η κυβέρνηση τα έβαλε κάτω, τα μέτρησε, χώρισε σε κατηγορίες και για δύο χρόνια, αυτό είναι το σημαντικό, η τιμή θα είναι κοντά στα 9 λεπτά, πολύ κοντά δηλαδή σε αυτό που προτείνουν οι αγρότες και με μία σταθερότητα, που σημαίνει ότι ένας αγρότης θα μπορεί για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον να έχει μία ακριβή εικόνα για το ποιο θα είναι το κόστος που θα πληρώσει στην ενέργεια, συν όμως 8 χρόνια. Διότι δόθηκε και μία προοπτική στα επόμενα 8 χρόνια μιας διασφάλισης αυτής της τιμής στο 30% της τιμής του ρεύματος» ανέφερε ο υφυπουργός.

«Από εδώ και πέρα πλέον οι αγρότες θα πρέπει να συνεκτιμήσουν την κατάσταση με υπευθυνότητα, να εκτιμήσουν αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση και από εκεί και πέρα να πάρουν τις αποφάσεις τους» προσέθεσε.

Σχετικά με την πρόθεση που έχουν εκφράσει οι εκπρόσωποι των μπλόκων τω αγροτών, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με κλείσιμο των τελωνείων και κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ, ο κ. Κελέτσης, υπογράμμισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά μέχρι και το επίπεδο του πρωθυπουργού «είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στον διάλογο και πρέπει να πω ότι από την πρώτη μέρα που η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ανέλαβε, καθημερινά σχεδόν βλέπουμε τους θεσμικούς εκπροσώπους των αγροτών μας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τα όργανα τα θεσμοθετημένα της πολιτείας και των ίδιων των αγροτών και εκλέγονται από τους αγρότες».

«Πάντα οι πόρτες του υπουργείου είναι ανοιχτές και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Αλλά τα όρια, τα περιθώρια όταν πρόκειται να επιδοτείς, τα περιθώρια είναι στενά όταν αφορούν τον προϋπολογισμό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα στη χώρα. Η χώρα προέρχεται από μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τώρα έχουμε καταφέρει να σταθούμε στα πόδια μας. Η οικονομία πηγαίνει ολοένα και καλύτερα. Αυτό μας δίνει το περιθώριο να κάνουμε και πολιτική υπέρ των αδύναμων ομάδων. Πάντοτε στην οικονομία, πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές. Όταν δίνεις κάπου, πρέπει να κόψεις από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει και να επιζητείς το σημείο της ισορροπίας. Εκτιμώ ότι όλα αυτά θα τα συνεκτιμήσουν οι αγρότες μας, αυτοί που αποφασίζουν στα μπλόκα και νομίζω ότι θα πάρουν αποφάσεις που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας» συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

