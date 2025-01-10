Β. Κικίλιας: Προβληματίζουν οι συγκλονιστικές εικόνες στην Καλιφόρνια - Εμείς θα επιμείνουμε στην πρόληψη και στη διαλειτουργικότητα

«Στη Καλιφόρνια, όπου τα σπίτια και οι βίλες έχουνε χτιστεί σε ημιδασικές περιοχές, είχε 6-7 μήνες ανομβρία, όπως είχαμε κι εμείς στην Ελλάδα το 2024. Δεν έβρεξε, δεν χιόνισε. Είναι ακραίες οι συνθήκες, μιλάμε για πυροθύελλα, οι άνεμοι είναι 150-160 χιλιόμετρα την ώρα» ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ Mega και στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη.

«Δεν θέλω να σχολιάσω την προετοιμασία ή μη προετοιμασία, θέλω, όμως, να πω ότι είναι στην πιο προηγμένη και πλούσια χώρα στον κόσμο, και η πιο πλούσια πολιτεία. Έχει μέσα πυρόσβεσης, τεράστια αεροσκάφη, επιβραδυντικά υγρά, έχει υδατοδεξαμενές, κάνει αντιπυρικές ζώνες, έχει επενδύσει πολλά χρήματα στην πυροπροστασία» υπογράμμισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι παρόλα αυτά, έχουν καεί ολοσχερώς χιλιάδες σπίτια στον αστικό ιστό, πάνω 100.000 κάτοικοι έχουν εκκενώσει και μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα, ενώ η φωτιά μαίνεται ακόμα ανεξέλεγκτη.

Τόνισε, δε, ότι οι mega πυρκαγιές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν συμβατικά προκαλούν έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη της κλιματικής κρίσης και τους τρόπους διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. «Από πέρυσι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια στο κομμάτι της πρόληψης. Φέτος, φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο καθαρισμούς οικοπέδων, συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών από ΔΕΔΔΗΕ- ΑΔΜΗΕ, το ΥΠΕΝ με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κ. Γκουντούφα, αλλά και από τον Στρατό. Το δεύτερο πεδίο είναι η διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων: Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία, ΕΛΑΣ, εθελοντές, Δήμοι, Περιφέρειες, Ένοπλες Δυνάμεις, Πολιτική Προστασία, όλοι μαζί στο καθήκον. Αυτό απέδωσε σημαντικά το περασμένο καλοκαίρι και θα ενταθεί. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν άμεσα πόρους για επενδύσεις σε έργα πρόληψης, αντιπυρικές ζώνες, έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά. Δεν είναι μόνο η πράσινη μετάβαση, οι ΑΠΕ, τα εξωχώρια πάρκα και το θέμα καύσης ορυκτών καυσίμων. Σε αυτή τη μετάβαση στη νέα εποχή πρέπει η Ευρώπη να στηρίξει τα κράτη-μέλη σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της κλιματικής κρίσης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν αναμονή του κύματος κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Τέλος, σχετικά με το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, ο Υπουργός δήλωσε ότι σήμερα το πρωί συνεδρίασε η επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. «Θα περιμένω τους μετεωρολόγους να μου πουν, θυμίζω ότι στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συμμετέχουν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Εθνικό Αστεροσκοπείο και κορυφαίοι μετεωρολόγοι της χώρας. Καταρχάς, μας λένε για βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, μάλλον από Σάββατο προς Κυριακή. Και μέχρι τη Δευτέρα βροχοπτώσεις και χιόνια στη βόρεια Ελλάδα» είπε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε τις βροχές και τα χιόνια», ωστόσο, πολλές φορές, λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να υπακούν στις οδηγίες των αρχών και να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες και χιονολάστιχα, που θα πρέπει να ξέρουν να τα “φοράνε” εγκαίρως στα οχήματα τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.