Σφοδρά πυρά εξαπολύει στον Στέφανο Κασσελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τον πως μηνύει τον Παύλο Πολάκη για να διαφημίσει το βιβλίο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης σε μια απέλπιδα προσπάθεια διαφήμισης του βιβλίου του και προσωπικής του προβολής, επιτίθεται για ακόμα μια φορά στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και φτάνει μέχρι το σημείο να μηνύσει τον Παύλο Πολάκη, σε ένα πλαίσιο ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης και στοχοποίησης των πολιτικών του αντιπάλων. Αποδεικνύει ότι πέρα από αναξιόπιστος, είναι και επικίνδυνος για την πολιτική ζωή του τόπου και χρήσιμος μόνο για τα σχέδια της διαπλοκής».



Πηγή: skai.gr

