Της Δώρας Αντωνίου

Μετατόπιση προς τα δεξιά κατέγραψε χθες το εκκρεμές της συζήτησης για την επιλογή υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η σύγκρουση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με το ΠΑΣΟΚ για τις πιθανές επιλογές κυβερνητικών εταίρων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Δύο - τρεις ημέρες πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση της επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας, η διαμόρφωση συγκρουσιακού κλίματος με το ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί την ενίσχυση κλίματος ενότητας και συναίνεσης ενόψει της προεδρικής εκλογής. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι μετά τη χθεσινή εξέλιξη μάλλον στενεύουν τα περιθώρια για επιλογή υποψηφίου από τον λεγόμενο προοδευτικό, κεντροαριστερό χώρο και ενισχύεται το σενάριο μιας παραταξιακής επιλογής, με το όνομα του Κωνσταντίνου Τασούλα να παραμένει η πιο ισχυρή υποψηφιότητα.

Εν ολίγοις, η λογική υπαγορεύει ότι δεν ανοίγεις μέτωπο με κάποιον αν σκοπεύεις να κινηθείς σε λογική αναζήτησης συναινέσεων. Επίσης, ο τόνος και η επιχειρηματολογία, χθες, του κυβερνητικού εκπροσώπου για την Κεντροαριστερά συνολικά, μάλλον προεξοφλεί ότι δεν υπάρχει προοπτική επιλογής υποψηφίου από τον χώρο αυτό.

Η χθεσινή αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο συνέντευξης (ΣΚΑΪ) ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και ότι τα ενδεχόμενα είναι τρία: είτε αυτοδύναμες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ., είτε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και κάποια άλλα κόμματα ή κυβέρνηση της Ν.Δ. με κάποια άλλα κόμματα. «Ο τόπος χρειάζεται μια Κεντροαριστερά σοβαρή και μια Κεντροδεξιά» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ανέβασε τους τόνους και πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι επί της ουσίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ψηφίζοντας το ΠΑΣΟΚ οι πολίτες θα ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά ή το ΚΚΕ. «Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, στηρίζοντας ΠΑΣΟΚ, μας είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρός του με ποιους θα κυβερνήσει, ποιους ουσιαστικά ψηφίζεις πίσω από αυτή την επιλογή» ανέφερε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επαναφορά της επιχειρηματολογίας ταύτισης του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, με τον εκπρόσωπο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για «ρεκόρ λαϊκισμού» από πλευράς κυβερνητικού εκπροσώπου.

Κυβερνητικές πηγές έδωσαν συνέχεια σχολιάζοντας ότι «το να μιλάει για λαϊκισμό το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ημέρα που ο πρόεδρός του προανήγγειλε συμπόρευση με εκείνους που τον έχουν κάνει επάγγελμα, είναι επιεικώς υποκριτικό».

Οι εκατέρωθεν υψηλοί τόνοι δεν προδιαθέτουν για διάθεση συμπόρευσης στο παρά πέντε της προεδρικής εκλογής. Και το δεδομένο ότι από κυβερνητικής πλευράς υιοθετήθηκε αυτή η επιχειρηματολογία, το εκλαμβάνουν ως επιβεβαίωσή τους εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν αναμένεται μια υποψηφιότητα για την οποία θα διαμορφωθεί κλίμα συναίνεσης και ευρύτερης υποστήριξης.

Αρα, το σενάριο της παραταξιακής υποψηφιότητας αυτομάτως ενισχύεται. Όπως και η προοπτική συνέχειας της σύγκρουσης με επίκεντρο την απόφαση που θα ανακοινωθεί, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε χθες ότι το κόμμα του παραμένει αμετακίνητο από τη θέση του για υποψήφιο που δεν θα προέρχεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, αλλά από τον προοδευτικό χώρο.

Πηγή: skai.gr

