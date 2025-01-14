Γιατί ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε τη Λούκα Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αυτό που εκτίμησαν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως η Λούκα Κατσέλη αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο δίνει αρκετό «χώρο» για συναινέσεις στην κεντροαριστερά. Ο Σωκράτης Φάμελλος κατέληξε σε αυτή την υποψηφιότητα έχοντας «ζυγίσει» και άλλες περιπτώσεις λιγότερο ή περισσότερο κομματικές. Με τη χθεσινή επικοινωνία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Χαρίτση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε σαφές πως επιθυμεί η πρότασή του να τύχει ευρείας αποδοχής.

Η «εξίσωση» για τον προέδρο της Δημοκρατίας και τις πιθανές συμμαχίες είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πλέον αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν επιθυμεί την πρωτοβουλία των κινήσεων να μην την έχει ο ίδιος. Γνωρίζουν, άλλωστε καλά στη Χαριλάου Τρικούπη πως αυτή είναι η «παγίδα» στην οποία επιθυμούν να τους ρίξουν.

Η Λούκα Κατσέλη μπορεί να διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν ψήφισε το μνημόνιο, ωστόσο δεν αποτέλεσε ποτέ κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις άριστες σχέσεις που διατηρούσε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Συνέβαλε στη δημιουργία της Προοδευτικής Συμμαχίας για αυτό άλλωστε πιστεύουν στην Κουμουνδούρου πως είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να ενώσει. Υπάρχει, άλλωστε και ο «νόμος Κατσέλη» για την προστασία των ακινήτων που την ακολουθεί και συμβολίζει αυτό που ανέφερε και ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του: «ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με εφαρμοσμένες πολιτικές για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων, την προστασία των οικονομικά ευάλωτων, την κοινωνική πολιτική και τα εργασιακά δικαιώματα».

Σχεδόν κανείς στην Κουμουνδούρου δεν πιστεύει πως το ΠΑΣΟΚ θα «τσιμπήσει» και θα στηρίξει την κ.Κατσέλη για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Αυτό που μπορούν να πετύχουν είναι να επιτεθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι κάνει το «χατίρι» του Κυριάκου Μητσοτάκη αν δεν συμπλεύσει μαζί τους.

Πολύ καλύτερες πιθανότητες δίνουν για τη στάση που θα κρατήσει η Νέα Αριστερά. Οι σχέσεις τους δεν έχουν αποκατασταθεί μετά τη μη συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση του Αλέξη Χαρίτση για τον Χρήστο Ράμμο, αλλά και από την υπερψήφιση των εξοπλιστικών στον προϋπολογισμό.

Παρ' όλα αυτά ευελπιστούν πως μπορεί να στηθεί μια νέα «γέφυρα» για σύμπλευση.

Θα συνεδριάσει τις επόμενες ώρες το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς για να καθορίσουν τη στάση τους.

Σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος θα συναντηθεί με τη Λούκα Κατσέλη στη Βουλή. Στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν στις 25 Ιανουαρίου να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

