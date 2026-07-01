Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία»

Στην απερίφραστη καταδίκη των εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι «η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία».

«Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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